Китайские специалисты намерены проанализировать образцы крови из города Ухань за период, предшествовавший официальному выявлению первого случая инфицирования человека коронавирусом COVID-19.

Официально это произошло 8 декабря 2019 года. О планах таких тестов сообщает South China Morning Post.

Журналисты добавляют, что по правилам, изучение проб может начаться лишь по истечении двухгодичного периода их хранения. Кроме того, ответственный товарищ Лян Ваньнянь не сообщил, будут ли проходить подобные исследования в других частях Китая.

Как сообщала "Страна", еще в августе 2019 года в США была волна пневмоний и респираторных заболеваний, в которых американцы обвиняли вейпинг, однако имеющиеся симптомы, по мнению специалистов, не могли быть объяснены электронными сигаретами. Уже тогда ученые обращались к американским чиновникам с предположением, что это был коронавирус, однако эти предупреждения были проигнорированы.

Напомним, что коронавирус привел к каждой девятой смерти в Украине. Рост смертности от коронавируса в Украине происходит волнами и отчасти зависит от противоэпидемических мероприятий, в частности - от карантинов.