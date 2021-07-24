В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике объяснили, почему важно соблюдать ограничения скорости на дорогах зоны отчуждения и понимать дорожный знак "Дикие животные".

Пост на эту тему пресс-служба организации опубликовала в Фейсбуке.

Как объяснили в заповеднике, в апреле на его территории сделали капитальный ремонт дорог Дитятки - Чернобыль и Чернобыль - ЧАЭС. У многих водителей возникает соблазн ехать по новому ровному дорожному покрытию с большой скоростью.

Однако нужно помнить, что заповедная территория - место обитания многих диких животных. В том числе - достаточно больших, чтобы стать причиной ДТП, которое может привести к человеческим жертвам.

Поэтому следует быть очень внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, резюмировали в заповеднике.

Публикацию сопровождают фото лошадей Пржевальского, разгуливающих прямо по новому полотну.

Ранее "Страна" сообщала, что в зону отчуждения ЧАЭС потянулись любители сбора радиоактивных ягод на продажу.

Мы также показывали оленей, попавших в кадр фотоловушек Чернобыльского заповедника.