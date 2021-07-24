В ЦОЗ рассказали как нужно снижать уровень холестерина и почему это важно
В Центре общественного здоровья Украины при Минздраве рассказали, почему важно снижать уровень холестерина в организме человека. Рекомендации опубликовала пресс-служба ведомства.
Итак, вот почему стоит ограничивать потребление пищи с высоким содержанием холестерина
Со временем в организме человека могут происходить нарушения липидного обмена, тогда холестерин начинает откладываться на стенках сосудов, образуя холестериновые бляшки, что приводит к атеросклерозу.
Чтобы снизить риски атеросклероза, потребляйте меньше пищи с высоким содержанием холестерина.
- животные жиры заменяйте полезными растительными маслами;
- выбирайте молочные продукты и мясо с низким содержанием жира;
- потребляйте больше овощей и фруктов;
- добавьте в рацион бобовые, орехи и семена, что положительно
влияют на состояние сосудов.
Также в ЦОЗ напомнили, что отказ от вредных привычек (употребление алкоголя, курение) и регулярная физическая активность играют важную роль в уменьшении риска неинфекционных заболеваний. Помните об этом и берегите свое здоровье.
Холестерин содержится в клеточных мембранах человека, где он выполняет структурную функцию, помогая им удерживать форму, не растекаться, выдерживать различные воздействия и предотвращать их повреждение. Он также необходим для выработки витамина D, различных стероидных гормонов (в частности, половых) и участвует в синтезе желчных кислот.
Как сообщала "Страна", мелкие доброкачественные новообразования кожи желтовато-белого цвета, ксантомы, могут сигнализировать о повышенном уровне содержания в крови холестерина.
Напомним, что в МОЗ назвали пять простых шагов, чтобы укрепить здоровье сердца.