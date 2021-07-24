В Центре общественного здоровья Украины при Минздраве рассказали, почему важно снижать уровень холестерина в организме человека. Рекомендации опубликовала пресс-служба ведомства.

Итак, вот почему стоит ограничивать потребление пищи с высоким содержанием холестерина

Со временем в организме человека могут происходить нарушения липидного обмена, тогда холестерин начинает откладываться на стенках сосудов, образуя холестериновые бляшки, что приводит к атеросклерозу.

Чтобы снизить риски атеросклероза, потребляйте меньше пищи с высоким содержанием холестерина.

животные жиры заменяйте полезными растительными маслами;





выбирайте молочные продукты и мясо с низким содержанием жира;





потребляйте больше овощей и фруктов;





добавьте в рацион бобовые, орехи и семена, что положительно

влияют на состояние сосудов.

Также в ЦОЗ напомнили, что отказ от вредных привычек (употребление алкоголя, курение) и регулярная физическая активность играют важную роль в уменьшении риска неинфекционных заболеваний. Помните об этом и берегите свое здоровье.

Холестерин содержится в клеточных мембранах человека, где он выполняет структурную функцию, помогая им удерживать форму, не растекаться, выдерживать различные воздействия и предотвращать их повреждение. Он также необходим для выработки витамина D, различных стероидных гормонов (в частности, половых) и участвует в синтезе желчных кислот.

Как сообщала "Страна", мелкие доброкачественные новообразования кожи желтовато-белого цвета, ксантомы, могут сигнализировать о повышенном уровне содержания в крови холестерина.

Напомним, что в МОЗ назвали пять простых шагов, чтобы укрепить здоровье сердца.