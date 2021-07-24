В Хмельницкой области загорелось пшеничное поле. Вероятно, ЧП произошло из-за падения линии электропередач. Спасатели из ГСЧС сумели побороть огонь несмотря на порывистый ветер и отсутствие источников воды рядом.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Совместными усилиями было спасено 65 гектар пшеницы.

"23 июля в 12:24 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что неподалеку от с. Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района горит поле пшеницы. Пока аграрии опахивали территорию по фронту распространения пламени, пожарные "отбивали" у огня каждый квадратный метр пшеницы", - сообщили спасатели.

Тушение осложнялось сильными порывами ветра, а также отсутствием водоисточников.

Ранее в Одесской области огонь уничтожил и повредил пшеницу на площади 7 га, остальные 163 га хлебного поля спасли.

Как сообщала "Страна", в Испании сигаретный окурок привел к масштабному лесному пожару, пять человек пострадали, уничтожены 500 га леса.

Напомним, что в Харькове школьнику подарили полет на самолете за помощь работавшим на пожаре бойцам ГСЧС.