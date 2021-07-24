Пользовательница ТикТока из Украины под ником Maidiee пожаловалась, что ей тяжело дается чтение программных произведений украинской литературы. Девушка призналась, что они доводят ее до слез и "ломают мозг". Но их надо штудировать для ВНО.

Видео появилось в соцсети 22 июля.

"Как можно довести человека, который любит читать? Я не хочу читать эти долбаные огромные произведения на украинском языке, потому что через 15 минут я просто начинаю плакать. Я не понимаю староукраинский и не могу ломать себе мозг неизвестными мне словами. Но мне надо их читать хотя бы ради ВНО", - написала Maidiee.

Как выяснилось в комментариях, в посте она имела в виду поэму "Энеида" Ивана Котляревского, которую изучают в 9-м классе.

Однако девушка убеждает свою аудиторию, что произведение создано именно на староукраинском, из-за чего его невозможно читать.

Один из пользователей посоветовал прочитать поэму в сокращении, на что школьница ответила, что к ВНО его надо знать полностью. Она добавила, что вообще-то не собирается жить и учиться в Украине, а ВНО она будет сдавать на всякий случай, если ей не удастся поступить в вуз за границей.

Некоторые подписчики порекомендовали девушке удалить видео, на что она ответила, что не будет этого делать, так как ажиотаж вокруг него продвигает ее аккаунт. Ролик собрал 6,5 тысяч просмотров, тогда как другие посты в основном около 100-200.

Эмоциональные высказывания людей в соцсетях по поводу украинского языка особенно участились после новых этапов насильственной тотальной украинизации. И неизменно они вызывают волну травли авторов со стороны националистов. Например, в феврале затравили Лизу Леоненко, рассказавшую о своем негативном отношении к украинскому языку.

А в июне произошел языковой скандал с харьковской студенткой, которая возмутилась, что ее принуждают писать диплом на мове. После травли она попала в больницу, где лежит уже месяц.