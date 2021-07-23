Бывший заместитель начальника Главного штаба ВМФ России контр-адмирал Владимир Богдашин скончался от коронавируса. Ему было 69 лет.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителя Клуба адмиралов.

Владимира Богдашина похоронят на Аллее адмиралов на Троекуровском кладбище в Москве после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели.

Владимир Богдашин особо известен тем, что в 1988 году, будучи командиром сторожевого корабля Черноморского флота "Беззаветный", совершил таран (навал) американского крейсера "Йорктаун", физически вытеснив американца из территориальных вод СССР в Черном море.

Эсминец "Беззаветный" VS крейсер "Йорктаун". Как это было

Инцидент произошел 12 февраля 1988-го в Черном море. Американские корабли нарушили морскую границу вблизи южного берега Крыма.

Первым в советские воды вошел "Кэрон". Обнаружить корабли США помогли гражданские моряки с парома "Герои Шипки" - они дали точные координаты. "Беззаветный" и СКР-6 встретили корабли ВМФ США, которые шли прямо на Севастополь, не сбавляя хода, и начали их сопровождение.

"Когда подошли ближе к нашим водам, мы их стали предупреждать: "Ваш курс ведет в советские территориальные воды! Измените курс, - вспоминал Богдашин. - Но слушать нас они и не думали. Все время отвечали: "Мы ничего не нарушаем". До определенной черты так и было. А в советских водах американцев поджидало еще вспомогательное судно "Донбасс", оно в случае нарушения тоже должно было навалиться на незваных гостей. "Донбасс" выбирали неслучайно - у него был мощный ледовый пояс корпуса".

СКР-6, который должен был вынудить "Кэрон" сменить курс, ничего не смог сделать. Когда госграницу пересек "Йорктаун", Богдашин ускорил ход "Беззаветного" и пошел на стремительное сближение.

"Первый удар был относительно легким, - рассказал Богдашин. - Своим правым бортом мы на скорости соприкоснулись с левым бортом "Йорктауна". Это был скользящий удар, мы снесли американцам трап в районе ходового мостика. С берега нам приказали отойти и продолжить наблюдение, однако сделать я этого уже не мог".

Второго удара было не избежать, "Беззаветный" пошел на таран и разнес американскому кораблю всё, что было на корме, после чего американские корабли в сопровождении советских двинулись обратно к Босфору.

На такой шаг "Беззаветный" вынужден был пойти после того, как "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" нарушили морскую границу вблизи Южного берега Крыма, углубившись в территориальные воды СССР на десять километров. Корабли шли с работающими радиоэлектронными станциями и вели комплексную разведку. Этот эпизод стал одним из самых известных за время холодной войны между Советским Союзом и США.

Спустя год его наградили орденом Красной Звезды, а в 1991-м присвоили почетное звание Заслуженного специалиста Вооруженных Сил СССР.

В последние годы жизни он возглавлял Учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов.

"Владимир Иванович был талантливым, грамотным и взвешенным руководителем. Он запомнится нам внимательным и понимающим человеком, который всегда был готов выслушать и прийти на помощь к тем, кто в этом нуждался. Он всегда шел в ногу со временем: активно развивал современные инновационные технологии в образовательном процессе профсоюзов, массово внедрил электронное обучение и дистанционные образовательные технологии", - говорится в памятном сообщении, опубликованном на сайте центра.

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