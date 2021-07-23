Во Львове таки "добили" простоявший полвека Мемориал в память о победителях над нацизмом в Великой Отечественной войне на улице Стрыйской, снеся основную часть композиции - фигуры Родины-матери и советского солдата.

Хотя до последнего часть львовян не верила, что фигуры демонтируют. Была версия, что их все же оставят как память и часть истории Львова.

Местные власти объявили памятник аварийным и решили снести еще три года назад. Хотя многие расценили "аварийность" лишь как прикрытие для "декоммунизации" в угоду радикально настроенной части общества.

30-метровую стелу Монумента славы, как называют памятник горожане, повалили в марте 2019 года (причем только с третьей попытки), весной этого года снесли барельефы с изображениями советских солдат, а теперь - и фигуры Родины и солдата.

Их погрузили на грузовики и увезли в "музей" - так называемую "Территорию террора", где хранятся советские символы.

Простоявшие полвека фигуры Родины и солдата сняли и увезли в некий "музей террора". Фото: Facebook Наталки Волосацкой

Националисты рады окончательному сносу монумента и благодарят местные власти за то, что "подсобили".

"Прошло полгода с того момента, когда мы с когортой побратимов из общества будущего Львов поставили перед собой четкую задачу - избавиться кровавой наследия московских оккупантов во Львове. С первой встречи мы с Антоном Петровским смогли найти точки соприкосновения с Андреем Москаленко и другими представителями исполнительных органов власти и начать сложный процесс демонтажа. Сегодня каждый львовянин имеет возможность увидеть, как монумент красных захватчиков встречает свой закат и уходит в небытие. Отныне, украинские военные из Национальной академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (находится напротив, - Ред.) будут идти по этой местности, гордо оглядываясь на новосозданную площадь Украинским Защитникам. Ведь именно она вскоре появится на этих руинах", - радуется в Facebook депутат Львовского горсовета от партии "Голос".

Но есть среди львовян и защитники снесенного памятника - особенно те, у кого с ним связаны теплые воспоминания. Старшие львовяне были на его открытии, а потом назначали под ним свидания (рядом - два парка).

"А я помню, как монумент открывали. Мне было лет семь, мы пришли с папой, людей была полная площадь. Тогда еще шутили - - говорили, что солдату сапоги жмут - будут менять", - вспоминает Ольга Михайлив.

"Возьмите пример с цивилизованных стран, как Германия, там также есть памятники архитектуры, связанные с СССР и другими странами, которые оставили после себя следы, вы этим больше порождаете ненависть друг к другу", - считает Андрей Дюдюк.

Во Львове спорят о том, что будет вместо монумента. "Активисты" хотели поставить там мемориал украинским военным, а местные предприниматели хотели затеять там стройку.

Официально на этом месте запланировали создать сквер памяти героев Украины, обустроить подземный паркинг, велодорожку. Но хотя слухи, что на самом деле здесь могут начать строительство.