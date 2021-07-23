Лидер "Общества будущего" (новое название С14) Евгений Карась опубликовал короткий видеоролик, на котором запечатлен вместе с соратником. Последний делает нацисткое приветствие - бросает зигу.

Видео прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Лидер С14 Евгений Карась решил, видимо, показать, что ультраправым в Украине зиговать не запрещается. Какой там ещё закон о запрете нацисткой символики? Кто слышал о его применении последний раз?" - пишет канал.

Спутник Карася зигует, пока тот говорит: "Пришли обсмеять решительно грантоедов".

В обсуждении видео пользователи постят стикеры с Гитлером.

Скриншот страницы Карася в мессенджере

Судя по этой фразе, ролик снят, когда националисты пришли под Шестой апелляционный суд, который рассматривал жалобу белорусского оппозиционера Алексея Боленкова на решение Службы безопасности Украины о выдворении его из страны.

Рассмотрение дела началось 20 июля и продолжилось 21-го. Оба дня под судом происходили стычки между членами группировки С14 и поддержкой Боленкова. Дело доходило до применения газового баллончика, бросания яиц и рукоприкладства.

Националисты считают, что Боленков - один из основателей террористической леворадикальной группировки "Ревдия" и поэтому его надо депортировать. Хотя тот в свое время участвовал в Евромайдане. Также Карасю и компании не нравится, что Боленкова якобы защищают грантовые организации.

Зимой "Страна" рассказывала, как Карась напал на руководителя общественной организации "Студреспублика" Павла Викнянского и других активистов, которые принимали участие в акции против ультраправого насилия.

Мы также сообщали, что весной активист "Языкового патруля" зиганул на марше в честь дивизии СС "Галичина".