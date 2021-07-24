23 июля в Токио открылась летняя Олимпиада-2020, которая продлится до 8 августа. От Украины в этом году в Японию поехали 157 спортсменов (90 женщин и 67 мужчин). Они будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Ранее мы подробно описали, как пройдут летние игры и чего ждать Украине, в этом материале мы собрали итоги медального зачета. Данные обновляются каждый день.

В первый медальный день, 24 июля, у Украины одна бронзовая медаль. Ее принесла дзюдоистка Дарья Белодед в категории женщины до 48 кг.

Медальный зачет по странам

1. Китай - 3 золота, 1 бронза - всего 4 медали

2. Италия - 1 золото, 1 серебро - всего 2 медали

2. Япония - 1 золото, 1 серебро - всего 2 медали

4. Южная Корея - 1 золото, 2 бронзы - всего 3 медали

5. Эквадор - 1 золото - всего 1 медаль

5. Венгрия - 1 золото - всего 1 медаль

5. Иран - 1 золото - всего 1 медаль

5. Косово - 1 золото - всего 1 медаль

5. Таиланд - 1 золото - всего 1 медаль

10. Россия - 1 серебро, 1 бронза - всего 2 медали

10. Сербия - 1 серебро, 1 бронза - всего 2 медали

12. Бельгия - 1 серебро - всего 1 медаль

12. Испания- 1 серебро - всего 1 медаль

12. Индия- 1 серебро - всего 1 медаль

12. Нидерланды- 1 серебро - всего 1 медаль

12. Румыния- 1 серебро - всего 1 медаль

12. Тайвань- 1 серебро - всего 1 медаль

12. Тунис - 1 серебро - всего 1 медаль

19. Эстония - 1 бронза - всего 1 медаль

19. Франция - 1 бронза - всего 1 медаль

19. Индонезия - 1 бронза - всего 1 медаль

19. Израиль - 1 бронза - всего 1 медаль

19. Казахстан - 1 бронза - всего 1 медаль

19. Мексика - 1 бронза - всего 1 медаль

19. Монголия - 1 бронза - всего 1 медаль

19. Словения - 1 бронза - всего 1 медаль

19. Швейцария - 1 бронза - всего 1 медаль

19. Украина - 1 бронза - всего 1 медаль.

24 июля

Велоспорт

Шоссе. Мужчины. Групповая гонка:

золото - Карапас Ричард (Эквадор), серебро - Ван Арт Ваут (Бельгия), бронза - Тадей Погачар (Словения).

Дзюдо

Женщины до 48 кг:

золото - Дистрия Красники (Косово), серебро - Фуна Тонаки (Япония), бронза - Мунхбатын Уранцэцэг (Монголия), бронза - Дарья Белодед (дзюдо).

Мужчины до 60 кг:

золото - Наохиса Такато (Япония), серебро - Ян Юнг-Вэй (Тайвань), бронза - Лука Мхеидзе (Франция), бронза - Елдос Бахтыбаевич Сметов (Казахстан).

Стрельба

Женщины, пневматическая винтовка, 10 м:

золото - Янг Кьян (Китай), серебро - Галашина Анастасия (Россия), бронза - Нина Кристен (Швейцария).

Мужчины, пневматический пистолет, 10 м:

золото - Джавад Форуги (Иран), серебро - Дамир Микец (Сербия), бронза - Пан Вэй (Китай).

Стрельба из лука

Микст. Командное первенство:

золото - (Южная Корея), серебро - (Нидерланды), бронза - (Мексика).

Тхэквондо

Женщины до 49 кг:

золото - Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд), серебро - Адриана Сересо (Испания), бронза - Тияна Богданович (Сербия), бронза - Авишаг Семберг (Израиль).

Мужчины до 58 кг:

золото - Вито Делль'аквила (Италия), серебро - Мохамед Халиль Жендуби (Тунис), бронза - Янг Дзюн (Южная Корея), бронза - Артамонов Михаил (Россия).

Тяжелая атлетика

Женщины до 49 кг, группа А:

золото - Хоу Чжихуэй (Китай), серебро - Мирабаи Чану Сайхом (Индия), бронза - Уинди Кантика Айса (Индонзия).

Фехтование

Женщины, шпага:

золото - Сун Ивэнь (Китай), серебро - Ана Мария Попеску (Румыния), бронза - Катрина Лехис (Эстония).

Мужчины, сабля:

золото - Арон Силадьи (Венгрия), серебро - Луиджи Самеле (Италия), бронза- Ким Джон Хван (Южная Корея).