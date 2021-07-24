23 июля в Токио открылась летняя Олимпиада-2020, которая продлится до 8 августа. От Украины в этом году в Японию поехали 157 спортсменов (90 женщин и 67 мужчин). Они будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.
Ранее мы подробно описали, как пройдут летние игры и чего ждать Украине, в этом материале мы собрали итоги медального зачета. Данные обновляются каждый день.
В первый медальный день, 24 июля, у Украины одна бронзовая медаль. Ее принесла дзюдоистка Дарья Белодед в категории женщины до 48 кг.
Медальный зачет по странам
1. Китай - 3 золота, 1 бронза - всего 4 медали
2. Италия - 1 золото, 1 серебро - всего 2 медали
2. Япония - 1 золото, 1 серебро - всего 2 медали
4. Южная Корея - 1 золото, 2 бронзы - всего 3 медали
5. Эквадор - 1 золото - всего 1 медаль
5. Венгрия - 1 золото - всего 1 медаль
5. Иран - 1 золото - всего 1 медаль
5. Косово - 1 золото - всего 1 медаль
5. Таиланд - 1 золото - всего 1 медаль
10. Россия - 1 серебро, 1 бронза - всего 2 медали
10. Сербия - 1 серебро, 1 бронза - всего 2 медали
12. Бельгия - 1 серебро - всего 1 медаль
12. Испания- 1 серебро - всего 1 медаль
12. Индия- 1 серебро - всего 1 медаль
12. Нидерланды- 1 серебро - всего 1 медаль
12. Румыния- 1 серебро - всего 1 медаль
12. Тайвань- 1 серебро - всего 1 медаль
12. Тунис - 1 серебро - всего 1 медаль
19. Эстония - 1 бронза - всего 1 медаль
19. Франция - 1 бронза - всего 1 медаль
19. Индонезия - 1 бронза - всего 1 медаль
19. Израиль - 1 бронза - всего 1 медаль
19. Казахстан - 1 бронза - всего 1 медаль
19. Мексика - 1 бронза - всего 1 медаль
19. Монголия - 1 бронза - всего 1 медаль
19. Словения - 1 бронза - всего 1 медаль
19. Швейцария - 1 бронза - всего 1 медаль
19. Украина - 1 бронза - всего 1 медаль.
24 июля
Велоспорт
Шоссе. Мужчины. Групповая гонка:
золото - Карапас Ричард (Эквадор), серебро - Ван Арт Ваут (Бельгия), бронза - Тадей Погачар (Словения).
Дзюдо
Женщины до 48 кг:
золото - Дистрия Красники (Косово), серебро - Фуна Тонаки (Япония), бронза - Мунхбатын Уранцэцэг (Монголия), бронза - Дарья Белодед (дзюдо).
Мужчины до 60 кг:
золото - Наохиса Такато (Япония), серебро - Ян Юнг-Вэй (Тайвань), бронза - Лука Мхеидзе (Франция), бронза - Елдос Бахтыбаевич Сметов (Казахстан).
Стрельба
Женщины, пневматическая винтовка, 10 м:
золото - Янг Кьян (Китай), серебро - Галашина Анастасия (Россия), бронза - Нина Кристен (Швейцария).
Мужчины, пневматический пистолет, 10 м:
золото - Джавад Форуги (Иран), серебро - Дамир Микец (Сербия), бронза - Пан Вэй (Китай).
Стрельба из лука
Микст. Командное первенство:
золото - (Южная Корея), серебро - (Нидерланды), бронза - (Мексика).
Тхэквондо
Женщины до 49 кг:
золото - Панипак Вонгпаттанакит (Таиланд), серебро - Адриана Сересо (Испания), бронза - Тияна Богданович (Сербия), бронза - Авишаг Семберг (Израиль).
Мужчины до 58 кг:
золото - Вито Делль'аквила (Италия), серебро - Мохамед Халиль Жендуби (Тунис), бронза - Янг Дзюн (Южная Корея), бронза - Артамонов Михаил (Россия).
Тяжелая атлетика
Женщины до 49 кг, группа А:
золото - Хоу Чжихуэй (Китай), серебро - Мирабаи Чану Сайхом (Индия), бронза - Уинди Кантика Айса (Индонзия).
Фехтование
Женщины, шпага:
золото - Сун Ивэнь (Китай), серебро - Ана Мария Попеску (Румыния), бронза - Катрина Лехис (Эстония).
Мужчины, сабля:
золото - Арон Силадьи (Венгрия), серебро - Луиджи Самеле (Италия), бронза- Ким Джон Хван (Южная Корея).