Президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО от 16 июля о стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства.

Указ под номером 306/2021 23 июля опубликован на сайте главы государства.

В свою очередь в решении СНБО утвердил список 37 типов руд и неметаллических полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение. Например, к ним кроме прочих относятся алюминиевые, бериллиевые, висмутовые, вольфрамовые, галлиевые, железные руды.

Кабинету министров поручается в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение и будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о распределении продукции, путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование, а также обеспечить ежегодную актуализацию списков участков.

Также поручено внести на рассмотрение Верховной Рады нескольких законопроектов о внесении изменений в Кодекс Украины о недрах и о внесении изменений в некоторые законы о предоставлении права центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере геологического изучения и рационального использования недр, останавливать действие и аннулировать специальные разрешения на пользование недрами без обращения в суд по таким основаниям:

получение спецразрешений вне аукциона;

неиспользование недр в течение двух лет без уважительных причин;

причинение отравления, радиационного поражения, стойкой утраты профессиональной трудоспособности, инвалидности или смерти людей, классифицированные как чрезвычайная ситуация;

пользование недрами с применением методов и способов, приводящих к значительному загрязнению окружающей среды или повлекли негативные последствия для окружающей среды;

непринятие в течение 180 дней недропользователем необходимых мер для устранения причин, вследствие которых действие специального разрешения на пользование недрами было приостановлено.

Кроме того, должны быть разработаны и рассмотрены законы о внесении изменений в закон "О соглашениях о распределении продукции", о внесении изменений в Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года и о внесении изменений в Бюджетный кодекс о зачислениях в специальный фонд государственного бюджета с направлением на проведение геологоразведочных поисковых и поисково-оценочных работ, предусмотренных соответствующими государственными программами.

Кабмин должен в трехмесячный срок обеспечить разработку и принятие:

Государственной целевой экономической программы развития титановой отрасли Украины;

акта по определению перечня недропользователей, корпоративные права которых принадлежат государству;

акта о внесении изменений в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами, по усилению контроля за деятельностью частного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Надра Украины", в том числе о возвращении Кабинету министров прав управления корпоративными правами компании от имени государства и восстановления наблюдательного совета компании, а также утвердить комплекс мер, направленных на развитие минерально-сырьевой базы Украины.

Кабмину поручается в месячный срок обеспечить актуализацию данных Государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, принять решение о приоритетности разработки месторождений полезных ископаемых, принять решение по оптимизации функций центральных органов исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики, а также осуществлению государственного контроля в сфере геологического изучения и рационального использования недр, и принять меры по включению государственного коммерческого предприятия "Южукргеология", государственного предприятия "Кировгеология", государственного предприятия "Украинский государственный геологоразведочный институт" в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственной службе геологии и недр Украины, Государственной службе Украины по вопросам труда поручено в месячный срок предоставить Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Главному ситуационному центру Украины контуры участков недр в соответствии со специальными разрешениями на пользование недрами, контуры горных отводов, контуры объектов природно-заповедного фонда на площади участков недр, предоставленных в пользование, а также контуры планов подсчета запасов нелицензированных месторождений полезных ископаемых.

Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в месячный срок поручено предоставить государственной службе геологии и недр Украины и Главному ситуационному центру Украины контуры земельных участков из Государственного земельного кадастра классификации по целевому назначению и форме собственности.

Ранее "Страна" сообщала о подписании Зеленским указа о введении санкций против крупного российского интернет-магазина Wildberries.

Также президент обязал чиновников указывать иностранное гражданство в своих декларациях.