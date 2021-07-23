В среду, 21 июля стало известно, что побережье Азовского моря в районе Кирилловки буквально "обложено" тысячами медуз. Для их уборки с пляжа пришлось привлечь трактор. Соответствующее видео опубликовало издание РИА Мелитополь.

При этом то, что видят отдыхающие на пляже лишь "верхушка айсберга". Тысячи корнеротов, самых опасных и ядовитых медуз Азовского моря, плавают в прибрежной зоне.

Местные жители уверяют, что количество медуз снизится, когда "подует восток". То есть, когда начнется шторм, возможно, на некоторое время медузы все-таки исчезнут. Хотя при такой плотности их в море надежда на шторм невелика.

По данным ученых, самая высокая численность медуз в Азовском море зарегистрирована в 1978 году (около 7 млрд шт.). При этом в 2018 году их численность в Азовском море оценивалась на уровне 10 млн особей.

По мнению специалистов института пока лучшим вариантом для предотвращения контакта человека с медузами является создание защищенных от медуз акваторий моря у песчаных пляжей, после предварительной оценки воздействия таких барьеров на экологическое состояние прибрежных акваторий и местную биоту". – сообщают в Госрыбагенстве.

Помимо очевидного вреда здоровью человека из-за ожогов от щупалец и органического загрязнения водоема, медузы еще и мешают ценным для человека рыба, поедая основу их рациона - планктон.

Видео: youtube.com/РИА Мелитополь

Ранее мы разбирались, как корнероты и аурелии превратили Азовское море в кисель и когда это кончится.

Как сообщала "Страна", после нашествия медуз над курортной Кирилловкой пронесся мощный смерч.