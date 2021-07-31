"Страна" продолжает проект на 30 лет независимости Украины. Мы рассказываем, чем запомнился каждый из этих тридцати лет.

В 1996-м году страна получила собственную валюту и Конституцию.

Новый основной закон зацементировал власть Леонида Кучмы, одарив его новыми полномочиями. А главное - сделал пост президента чем-то вроде джек-пота в политических играх.

Именно этот фактор придал украинской политике скандальный характер на десятилетия вперед, когда от выборов к выборам трясет всю страну.

Гривна же недолго радовала стабильностью. И тоже начала через пару лет обесцениваться довольно быстрыми темпами (хотя и не такими, как карбованец).

"Страна" вспоминала, что произошло со страной в 1996-м году. Предыдущие материалы проекта можно прочитать здесь.

Принятие Конституции

Главное событие года - это принятие Основного закона. Конституция Украины 1996 года резко увеличила полномочия президента Леонида Кучмы. Это пока был главный ее политический итог. Глава государства мог менять министров и губернаторов. То есть имел власть, которой сегодня обладает, к примеру, президент России.

Верховная Рада, возглавляемая давним противником президента Александром Морозом, естественно, пыталась нивелировать этот фактор. И завалила проект Конституции поправками.

Но Кучма пошел на хитрость. Первый проект Конституции был еще более радикален - парламент терял остатки власти, превращаясь в двухпалатный. Кучма пригрозил Морозу, что вынесет этот вариант на референдум. И тот согласился на компромиссную версию Конституции.

Ее принимали сутки - депутаты не выходили из сессионного зала даже ночью, голосуя за каждую статью отдельно. И в шесть часов утра 28 июня законопроект был принят.

Потом полномочия президента "порезали" после первого Майдана - это было условием допуска к власти Виктора Ющенко. Затем в разных вариациях их возвращали вновь (при Януковиче), и снова убирали (после второго Майдана). То есть заложенная еще при Кучме мина "сильного президента" постоянно подрывала политическую стабильность и превращала каждые выборы в натуральную бойню кандидатов.

В Конституцию по наследству перекочевало много советских норм вроде бесплатной медицины и образования. Но по факту эти права в надлежащем виде не предоставлялись. Упомянут был там и русский язык - правда, не как второй государственный (обещание Кучмы 1994 года), а как имеющий право на свободное развитие и защиту.

Сегодня эту статью также игнорируют, вводя тотальную украинизацию. Анализ статей, которые не выполняются, "Страна" уже делала недавно - на 25-летие Конституции.

Введение гривны

В 1996 году удалось более-менее обуздать инфляцию ("всего" 40%, а не 900% или 10 000%), поэтому решили наконец вводить национальную валюту - гривну. Она была давно уже нарисована художниками Борисом Максимовым и Василием Лопатой, затем отпечатана в Канаде. И вот ее час пробил.

1 гривну меняли на 100 тысяч купонов. Более мелкой единицей стала копейка. После деноминации в магазинах снова появились цены в копейках, каких не видели со времен СССР.

Обуздание инфляции было не следствием умелых реформ и развития производства. Скорее наоборот - остановка эмиссии накануне введения гривны обескровила экономику и снизила потребление товаров. Что замедлило и рост цен. В общем "перемога" с большим знаком вопроса.

Второй фактор стабилизации - ряд отраслей промышленности вымер, остались только те, кто более-менее приспособился к рынку. На бумаге этот "позитивный" эффект выражался в замедлении падения экономики, что тоже праздновали как большую "перемогу".

То, что с введением гривны негативный тренд в экономике Украины никуда не делся, доказали дальнейшие события: в 2018 году Нацбанк сообщил, что с момента введения гривна подешевела в 14 раз. Сейчас, если смотреть по курсу доллара, то нацвалюта упала в 15 раз: с 1,8 грн за доллар до 28-ми.

Именно поэтому банкноты укрупнялись, в последние годы добавились 500-е и 1000-е купюры, исчезла мелкая монета.

Лазаренко - премьер. Бойня на Донбассе

1996 год стал звездным часом Павла Лазаренко: он стал премьер-министром. Таким образом днепропетровский клан обрел могущественного представителя во власти.

Павел Лазаренко

Но больше всех выиграла корпорация Юлии Тимошенко ЕЭСУ, которую опекал новый премьер. Она была одним из крупнейших поставщиков российского газа в Украину, что в те годы означало контроль над многими предприятиями. ЕЭСУ поставляла на предприятия газ по сильно завышенным ценам, а взамен по заниженным ценам получала от них продукцию, которую затем продавала за границу и получала валюту. На этом корпорация зарабатывала сверхприбыли, а заводы опутывались долгами и попадали в зависимость от ЕЭСУ.

Считается, что именно экспансия этой компании стала причиной бойни, которую устроили против донецких бизнесменов: в 1995 году убили президента ФК "Шахтер" Ахатя Брагина. В следующем году убийств стало еще больше.

В марте был убит глава украинского представительства газотрейдерской компании "Итера" Александр Шведченко (выходец из Донбасса). В июне убили создателя "Индустриального союза Донбасса" (прямого конкурента ЕЭСУ по поставкам газа) Александра Момота. А в ноябре был застрелен в аэропорту Донецка один из самых влиятельных донецких бизнесменов и политиков Евгений Щербань.

ИСД занимался поставками газа для предприятий Донбасса, то есть был прямым конкурентом ЕЭСУ. Но после череды убийств ЕЭСУ стала на время доминирующей компанией на этом рынке и зашла на крупнейшие предприятия Донбасса. В том числе и на Харцызский трубный завод, который производил трубы большого диаметра для "Газпрома" - ликвидную продукцию в схемах по расчетам с российской газовой компанией.

Экспансия ЕЭСУ на Донбасс была подкреплена и политически.

Был уволен губернатор Донецкой области Владимир Щербань, который вместе со своим однофамильцем Евгением тогда фактически контролировали регион и имели большие политические события. Этому увольнению предшествовала целая череда событий. В начале июле 1996 года из-за невыплат зарплат шахтёрам началась масштабная забастовка. Причем горняки действовали на этот раз радикальными методами - сев на рельсы и заблокировав движение по железной дороге.

В Киеве тогда обвинили Щербаней в том, что это они спровоцировали забастовки шахтеров, чтоб надавить на украинское правительство. В свою очередь Донбасс обвинял Киев в том, что тот не перечисляет деньги на зарплаты и провоцирует волнения горняков - правительственная телеграмма с разрешением выплачивать долги по зарплате пришла только 16 июля.

16 же июля на автотрассе к аэропорту "Борисполь", по которой ехал кортеж Павла Лазаренко (он как раз собирался лететь на Донбасс), прогремел взрыв. Сам премьер не пострадал (была повреждена его машина), но этот случай был использован для зачистки донецкой власти, хотя взрыв многие считали инсценировкой самого Лазаренко.

18 июля Владимир Щербань был уволен с поста губернатора. На его место был назначен человек Лазаренко Сергей Поляков. Лидер донецкого стачкома Михаил Крылов был арестован.

"Днепропетровские" праздновали победу.

Но слишком быстрый рост позиций Лазаренко предопределил его конфликт с Кучмой. Который, как мы уже говорили, как раз усилил свое положение благодаря Конституции. Уже на следующий год премьерское кресло он потеряет.

А ЕЭСУ утопят в уголовных делах, спасение от которых Юлия Тимошенко пойдет искать в политику.

Поймали "Зверя"

Милиция смогла поймать маньяка Анатолия Оноприенко, который семь лет подряд убивал людей и отправил на тот свет 52 человека включая маленьких детей и младенцев. За жестокость его прозвали "Зверем" и "Терминатором". Маньяк убивал главным образом тех, кто отдыхал в машинах вдоль трасс. Но не гнушался и врываться в дома к людям.

Его собирались расстрелять, но Украина как раз отменила смертную казнь. И Оноприенко умер своей смертью в Житомирской тюрьме.

Несмотря на то, что он пытался обосновать свои зверства некими ритуальными целями, суд его психически больным не признал, поскольку своих жертв Оноприенко грабил. При этом, даже отбывая пожизненное, он делился планами убить еще пару сотен людей.

В одном из интервью он рассказывал, что его "крестили мормоны", после чего он убил большую часть своих жертв. При этом уже позже он говорил, что убивал ради наживы.

Триумф Кличко и Подкопаевой в Атланте

В 1996 году Украина участвовала в летней Олимпиаде в Атланте. Спортсмены привезли из США 23 медали (9 золотых, 2 серебряных и 12 бронзовых).

Золотую медаль завоевал 20-летний боксер Владимир Кличко (категория мужчины свыше 91 кг). Он стал первым европейцем, сумевшим завоевать высший титул в супертяжелом весе.

К слову, в Атланту должен был поехать его брат Виталий, но из-за допинг-скандала его сняли с соревнований.

Два золота и одно серебро в спортивной гимнастике принесла 18-летняя Лилия Подкопаева. Один из ее элементов, двойное сальто вперед с поворотом на 180 градусов, до сих пор не повторил никто из спортсменов.

Подкопаева стала настоящим открытием Олимпиады. Сейчас гимнастка живет в США.

Золото по художественной гимнастике было у Екатерины Серебрянской.

Также высшую награду Украине принесли спортсмены в парусном спорте (Евгений Браславец, Игорь Матвиенко), греко-римская борьба (Вячеслав Олейник), тяжелая атлетика (Тимур Таймазов), спортивная гимнастика (Рустам Шарипов), легкая атлетика (Инесса Кравец).

А вот отбор на Евро-1996 для Украины оказался неудачным. Сборная заняла четвертое место в группе и не прошла дальше.

Уход российского ТВ

Леонид Кучма пришел к власти во-многом благодаря поддержке российских телеканалов. И из этого сделал вывод, что влияние ТВ соседней страны нужно резко ограничить, чтоб самому решать кого и что показывать по телевизору украинским зрителям.

Ключевое событие в этом плане произошло в 1996 году - вместо российского ОРТ (самого популярного канала в Украине) начал вещать телеканал "Интер". Первоначально он делил эфир с ОРТ (российский телеканал имел 29% акций "Интера"), но затем постепенно практически полностью передачи из РФ (в первую очередь политически-новостной блок) заменили на местные.

Украинское телевизионное пространство оказалось отделено от российского и начало непосредственно контролироваться украинскими властями. Впрочем, в реальности ситуация была не столь одномерной - российские каналы продолжали смотреть по кабельным сетям, которые массово появились в украинских городах.