Массовый переход жителей Украины с централизованного отопления многоквартирных домов на индивидуальное в каждую квартиру отдельно с помощью газовых котлов либо электрических радиаторов - в перспективе может привести к коммунальному коллапсу из-за перегрузки газовых и электрических сетей.

Об этом в интервью изданию "День" заявил директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз", глава Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

"Люди видят возможности такого перехода обычно в пределах собственной квартиры, - поставить котел либо радиаторы - и все вроде бы хорошо. Но хорошо станет только у них, и то ненадолго. Потому что если все соседи захотят так же хорошо и только у себя в квартире, то всем сразу станет плохо. Сети (электрические или газовые) просто не выдержат и начнут давать сбой. И люди окажутся на грани коммунального коллапса", - сказал Щербенко.

Также концентрированное количество дымовых труб в населенных пунктах приведет к ухудшению качества воздуха, увеличению выбросов парниковых газов.

Щербенко также заметил, что еще более опасным индивидуальное отопление может быть для жителей многоквартирных домов.

"Если дом инженерно не приспособлен к индивидуальным котлам и ваши соседи, которые поставили индивидуальные котлы, выводят дымоходы прямо на фасад или в вентиляционную шахту, вы будете дышать продуктами сгорания этих котлов. А это уже смертельно опасно", - подчеркнул Щербенко.

По его словам, индивидуальное отопление можно ставить только в приспособленных к этому домах - со специальными, отдельными каналами для отвода продуктов сгорания.

Среди преимуществ централизованного отопления Щербенко назвал большую топливную гибкость по сравнению с индивидуальным отоплением.

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