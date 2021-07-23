Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора". Это решение было принято на заседании СНБО в июне.

Указ №307/2021 вместе с указанным решением Совета был обнародован на сайте президента в пятницу.

"Ввести в действие решение СНБО от 4 июня 2021 года "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организации Североатлантического договора" (прилагается, тайно, без пунктов 3, 5, 7, 8 - несекретно). Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

"Страна" приводит меры, указанные в соответствующем решении Совета национальной безопасности и обороны Украины:

1. Кабинету Министров Украины:

1) проанализировать в двухмесячный срок состояние выполнения годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и по результатам принять меры по повышению эффективности их реализации центральными органами исполнительной власти и другими государственными органами;

2) проработать вопрос о создании в центральных органах исполнительной власти и других государственных органах отдельных структурных подразделений по вопросам евроатлантической интеграции Украины;

3) проработать в трехмесячный срок вопрос о формировании национальной системы перехода сектора безопасности и обороны на стандарты НАТО с целью ускорения приобретения Украиной полноправного членства в Организации Североатлантического договора;

4) обеспечить в шестимесячный срок разработку программ повышения квалификации государственных служащих, должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам евроатлантической интеграции Украины;

5) обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для полноценной реализации Закона Украины "Об оборонных закупках" и перехода на новую систему оборонных закупок.

2. Министерству обороны Украины:

1) принять в установленном порядке меры, необходимые для пролонгации действия Меморандума о договоренности между Правительством Украины и Организацией НАТО по связи и информации, которая представлена Генеральным менеджером Агентства НАТО по связи и информации относительно сотрудничества по вопросам консультаций, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки в рамках Программы НАТО "Партнерство ради мира", ратифицированного Законом Украины от 1 июля 2015 года № 564-VIII;

2) в двухмесячный срок внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины предложения по совершенствованию требований относительно физической безопасности, процессов внутреннего контроля и процедур отчетности в отношении военного имущества;

3) принять меры с целью неотложного назначения военного представителя миссии Украины при НАТО.

3. Тайно.

4. Министерству иностранных дел Украины, Министерству обороны Украины, Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины при участии других заинтересованных государственных органов согласовать в трехмесячный срок со стороной НАТО вопросы развития практического сотрудничества с Украиной как партнером НАТО с расширенными возможностями, в частности, по таким направлениям:

1) обеспечение участия Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил безопасности и сил обороны Украины в операциях, тренировках и учениях НАТО;

2) активизация диалога разведывательных органов Украины с соответствующими органами НАТО и государств – членов НАТО;

3) организация обмена опытом со стороной НАТО по противодействию гибридной войне, которая ведется Российской Федерацией;

4) налаживание работы украинских специалистов на дополнительных должностях в штаб-квартире НАТО, командных структурах и агентствах Организации Североатлантического договора;

5) обеспечение участия Украины в мероприятиях НАТО по:

организации кибербезопасности, киберзащиты и киберобороны;

информационной безопасности и противодействия дезинформации;

противодействия международному терроризму;

6) начало регулярных консультаций с государствами, имеющими статус партнера НАТО с расширенными возможностями, для обмена опытом и лучшими практиками взаимодействия с Альянсом.

5. Тайно.

6. Министерству развития общин и территорий Украины совместно с областными государственными администрациями в трехмесячный срок разработать и подать Кабинету Министров Украины для принятия согласованные предложения по пилотных региональных проектов в сфере евроатлантической интеграции.

7. Тайно.

8. Тайно.

9. Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной таможенной службе Украины, Министерству обороны Украины подготовить и подать в трехмесячный срок на рассмотрение Кабинета Министров Украины согласованные законодательные предложения относительно упрощения пограничного и таможенного контроля лиц военного и гражданского персонала подразделений вооруженных сил других государств, их личных вещей и оружия подразделений вооруженных сил других государств, которые прибывают в Украину на основаниях, определенных Законом Украины "О порядке допуска и условия пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".

10. Службе безопасности Украины:

1) продолжить сопровождение в Верховной Раде Украины проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины";

2) подготовить и внести в установленном порядке проект Закона Украины "О безопасности классифицированной информации" (новая редакция Закона Украины "О государственной тайне").

11. Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины при участии Службы безопасности Украины с целью обеспечения обмена информацией с ограниченным доступом в электронном виде между государственными органами Украины и соответствующими институтами НАТО до конца 2022 года:

1) обеспечить подготовку, согласование и внедрение организационно-технических решений по созданию (развертывания) коммуникационно-информационных систем (информационно-телекоммуникационных систем в соответствии со стандартами НАТО, а также разработки порядка эксплуатации этих систем;

2) разработать проект нормативно-правового акта о порядке получения национальными коммуникационно-информационными системами (информационно-телекоммуникационными системами), которые создаются (разворачиваются) в соответствии со стандартами НАТО, аккредитации (подтверждение соответствия) на обработку информации НАТО с ограниченным доступом.

12. Вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, председателю Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины обеспечить постоянное информирование Президента Украины, Премьер-министра Украины, Председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов Украины относительно состояния и проблемных вопросов евроатлантической интеграции Украины, которые требуют безотлагательного решения.

Напомним, ранее Зеленский назвал проблемы со вступлением Украины в НАТО несправедливым по отношению к Альянсу.

Также сообщалось, что среди членов НАТО нет консенсуса о предоставлении ПДЧ Украине в Альянсе.

Ранее Кулеба потребовал от НАТО честного ответа на вопрос, когда Украина вступит в блок.