Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства".

Документ под номером 305/2021 опубликован 23 июля на сайте главы государства.

Контроль за выполнением решения президент возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Согласно решению Совета, которое тоже приводит Офис президента, госчиновники не должны использовать иностранное гражданство в ущерб национальной безопасности. Оно принято для "предотвращения возникновения у таких лиц конфликта интересов в результате двойного (множественного) гражданства".

СНБО своим решением обязывает чиновников отображать в декларациях информацию об отсутствии гражданства иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Также Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.

Как ранее рассказывала "Страна", под это решение СНБО подпадают около миллиона украинцев.

Мы также сообщали, что Зеленский ввел санкции против крупного российского интернет-магазина Wildberries и его учредителей.