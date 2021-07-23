Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении шести физических лиц.

Указ под номером №304/2021 23 июля появился на сайте главы государства.

Согласно решению СНБО, санкции сроком на три года вводятся, в частности, в отношении Татьяны Бакальчук и Владислава Бакальчука, соучредителей крупного российского интернет-магазина "Wildberries".

Он также работает и в Украине.

Ещё под ограничения попали:

директор этой же фирмы Андрей Ревяшко;

руководитель ее книжного направления Алексей Кузменко;

гражданин Франции и основатель некоммерческой организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции" Жераль-Юбер Файяр;

проживающая в Донецке уроженка Франции, сотрудница Международного пресс-центра Doni Неан Кристель.

Что касается компаний, то помимо "Вайлдберриз" под санкции СНБО также попали несколько организаций, связанных с "ДНР" и "администрацией" Крыма.

С весны СНБО непрерывно вводит санкции против разных людей и организаций. Например, в середине июня под ограничения попали украинские бизнесмены Павел Фукс и Дмитрий Фирташ.

А в начале июля Совет применил санкции против 100 украинцев, ранее попавших под санкции Минфина США.