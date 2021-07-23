Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям установили происхождение жидкости ярко-розового цвета, которая была обнаружена 23 июля в Ровенской области. Это "Префект" - сертифицированный в Украине препарат для борьбы с вредителями.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Фейсбуке.

Как объяснили спасатели, препарат предназначен для уничтожения яиц и личинок вредителей - они погибают после опрыскивания. Класс опасности средства - третий из существующих пяти.

В ГСЧС напомнили, что они получили информацию о разливе неизвестного розового вещества неподалеку от Ровно. Предварительно было установлено, что это агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки. Сразу после этого прошло заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Ровенского района.

Эксперты ГСЧС совместно с Госэкоинспекцией и гидрометеослужбой сделали забор проб грунта и самого вещества для проведения исследований.



Также эксперты провели обследование атмосферного воздуха вокруг участка разлива жидкости от села Колоденки до села Мятин Ровенского района. Они определили, что опасных веществ в воздухе нет. Исследования проводились на выявление в воздухе диоксида серы, диоксида азота и оксида азота.

"Угрозы для людей нет. Специалисты ГСЧС Украины в Ровенской области координируют процесс утилизации вещества сельхозпроизводителем. Ситуация на контроле", - заверили в службе.

Ранее днем "Страна" сообщала о появлении луж и публиковала их фото.

А весной мы писали о том, что река Лыбедь в Киеве внезапно окрасилась в неестественный ярко-желтый цвет.