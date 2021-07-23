На Гаити отменили прощание с убитым президентом Жовенелем Моизом из-за вспыхнувших массовых беспорядков в Кап-Аитьене. В результате делегация США не пострадала

Об этом пишет "РИА Новости".

Как сообщается, похороны Моиза в Кап-Аитьене должны состояться в пятницу. Однако в городе были возведены баррикады из горящих покрышек манифестанты забрасывали камнями кортежи чиновников и дипломатов. Полицейские и сотрудники службы безопасности, сопровождавшие официальных лиц, были вынуждены стрелять в воздух, чтобы помешать протестующим приблизиться.

В результате кортеж нового премьер-министра Анри Ариэля с трудом смог проехать через мост, заблокированный баррикадами из горящих покрышек. Не менее двух машин было перевернуто протестующими.

В связи с этим власти Кап-Аитьена в связи с беспорядками отменили публичное прощание с Моизом в здании мэрии.

Как сообщили в Белом доме, делегация США не пострадала при беспорядках во время похорон убитого президента Гаити.

Напомним, Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами.

Также 15 июля силовики сообщили об аресте еще двух человек, принимавших участие в нападении на резиденцию главы государства. Таким образом число задержанных по подозрению в убийстве главы государства выросло до 23 человек.

Позже в Госдепе заявили, что подозреваемых в убийстве президента Гаити тренировали в Колумбии по стандартам США.



