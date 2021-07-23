Украинская команда, одержавшая шестое место в международной олимпиаде по математике, теперь не может получить президентскую премию, так как в этом году всеукраинская олимпиада не проводилась из-за коронавируса.

Об этом сообщил юрист Андрей Черных в Facebook.

"Команда Украины заняла 6 место среди 107 стран мира на Международной математической олимпиаде, наши участники завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду. Захар Наумец занял 3 абсолютное место из более 600 участников!

Но в соответствии с Порядком назначения и выплаты премий Президента Украины для победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад по учебным предметам наши победители не имеют права претендовать на премии президента Украины", - говорится в сообщении.

Как пояснил юрист, в соответствии с порядком, в случае когда IV этап Всеукраинских ученических олимпиад по учебным предметам не проводился в связи с чрезвычайными ситуациями, установлением карантина, вопрос о назначении и выплате премий для победителей всеукраинских и международных олимпиад не рассматривается.

"Но, несмотря на все преграды Рублев Богдан организовал отборочные соревнования и была сформирована команда от нашей страны и мы стали шестые среди 107 стран мира на Международной математической олимпиаде", - добавил Черных.

В связи с этим он призывает внести изменения в постановления Кабинета Министров Украины от 14 апреля 2021г. № 347 "Вопросы назначения и выплаты стипендий и премий президента в области образования".

Напомним, ранее мы писали, что почти треть абитуриентов не сдала ВНО по математике. С тестом по английскому не справились всего 10% .

Также сообщалось, что в МОН объяснили массовый провал украинских школьников на ВНО по математике.