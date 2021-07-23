Корреспондентка немецкого телеканала RTL Сюзанна Олен перед выходом в эфир с рассказом о последствиях наводнения в городке Бад-Мюнстерайфель измазалась грязью. Она хотела показать, что помогала устранять последствия стихии. После публикации в сети ролика ее приготовлений канал уволил женщину.

Об этом сообщает Independent.

19 июля на сайте RTL появилась статья с заголовком "Уборка после наводнения: ведущая RTL помогает в Бад-Мюнстерайфеле", героиней которой была Олен. В ней журналистка заявила, что приложила руку к уборке городка после сильного наводнения. Также она сама во время прямого включения с места трагедии, стоя на разрушенной улице, рассказала о потопе.

Однако 22 июля в социальных сетях опубликовали компрометирующее видео. На его кадрах Олен набирает немного грязи и лужи и размазывает ее по своей одежде, пока оператор готовит камеру, а рядом суетится ассистент.

Кадры репортажа журналистки и подготовки к нему

Вскоре после начала шумихи в соцсетях канал заявил, что Олен, которая ведёт на RTL программу "Доброе утро, Германия", уволена.

"Поступок нашего репортера явно противоречит журналистским принципам и нашим собственным стандартам", - прокомментировали решение на канале.

Сама Олен принесла извинения за свои действия, объяснив их тем, что несколько дней помогала наводить порядок на месте событий, а перед эфиром надела чистую одежду, но ей было стыдно появляться перед другими волонтерами и зрителями в таком виде.

"В понедельник перед включением для "Доброе утро, Германия" в зоне наводнения я совершила серьёзную ошибку. После того как в предшествующие дни я уже в частном порядке помогала в регионе, в то утро мне было стыдно стоять перед другими помощниками перед камерой в чистой одежде", - написала она в своем Инстаграме, добавив, что "не подумав измазала одежду илом".

"Со мной как с журналистом такого никогда не должно было произойти. Как с человеком, который искренне сочувствует страданиям всех, кого это коснулось, со мной это случилось. Я прошу прощения", - говорится в ее посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Susanna Ohlen (@susannaohlen)

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