В субботу, 24 июля, в Украине будет солнечно и тепло. Грозы и ливни не предвидятся на территории страны. Также синоптики не прогнозируют и жары: температура воздуха не должна подняться выше +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

В среднем температура будет колебаться в пределах +23...+28 градусов. Прохладней всего будет в Ивано-Франковской области и Буковине – +23...+25. Темплее всего – +26...+28 – в Черниговской и Киевской областях, а также на Юге и в Центре.

Кроме того, метеорологи предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на Волыни, Житомирской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях и в Крыму.

В столице завтра тоже не обещают осадков ни днем, ни ночью. Воздух прогреется до +26...+28 градусов. Скорость ветра составит 3 – 8 метров в секунду.

Погода в Украине в субботу, 24 июля:

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что на выходных 24-25 июля в Украину снова придет антициклон, однако сильной жары не будет - повсеместно ожидается +23...+28 градусов.

Тем временем на юге Украины из-за непогоды погибли 2 человека, подтоплены десятки домов, размыло плотину.