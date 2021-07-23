В Украине будет теплая и солнечная погода. Фото: "Страна"

В субботу, 24 июля, в Украине будет солнечно и тепло. Грозы и ливни не предвидятся на территории страны. Также синоптики не прогнозируют и жары: температура воздуха не должна подняться выше +30 градусов.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

В среднем температура будет колебаться в пределах +23...+28 градусов. Прохладней всего будет в Ивано-Франковской области и Буковине – +23...+25. Темплее всего – +26...+28 – в Черниговской и Киевской областях, а также на Юге и в Центре.

Кроме того, метеорологи предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на Волыни, Житомирской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях и в Крыму.

В столице завтра тоже не обещают осадков ни днем, ни ночью. Воздух прогреется до +26...+28 градусов. Скорость ветра составит 3 – 8 метров в секунду.

Погода в Украине в субботу, 24 июля: 

  • Ужгород – +25...+27
  • Львов – +24...+26
  • Ивано-Франковск – +23...+25
  • Тернополь – +24...+26
  • Черновцы – +23...+25
  • Хмельницкий – +24...+26
  • Луцк – +24...+26
  • Ровно – +24...+26
  • Житомир – +24...+26
  • Винница – +24...+26
  • Одесса – +26...+28
  • Николаев – +26...+28
  • Херсон – +26...+28
  • Симферополь – +26...+28
  • Кропивницкий – +25...+27
  • Черкассы – +25...+27
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +25...+27
  • Полтава – +25...+27
  • Днепр – +26...+28
  • Запорожье – +26...+28
  • Донецк – +26...+28
  • Луганск – +26...+28
  • Харьков – +26...+28
  • Киев – +26...+28

Погода в Украине в субботу. Скриншот Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что на выходных 24-25 июля в Украину снова придет антициклон, однако сильной жары не будет - повсеместно ожидается +23...+28 градусов.

Тем временем на юге Украины из-за непогоды погибли 2 человека, подтоплены десятки домов, размыло плотину.

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