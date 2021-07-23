Жары и дождей не будет. В субботу синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Карта прогноза
В субботу, 24 июля, в Украине будет солнечно и тепло. Грозы и ливни не предвидятся на территории страны. Также синоптики не прогнозируют и жары: температура воздуха не должна подняться выше +30 градусов.
Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".
В среднем температура будет колебаться в пределах +23...+28 градусов. Прохладней всего будет в Ивано-Франковской области и Буковине – +23...+25. Темплее всего – +26...+28 – в Черниговской и Киевской областях, а также на Юге и в Центре.
Кроме того, метеорологи предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на Волыни, Житомирской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях и в Крыму.
В столице завтра тоже не обещают осадков ни днем, ни ночью. Воздух прогреется до +26...+28 градусов. Скорость ветра составит 3 – 8 метров в секунду.
Погода в Украине в субботу, 24 июля:
- Ужгород – +25...+27
- Львов – +24...+26
- Ивано-Франковск – +23...+25
- Тернополь – +24...+26
- Черновцы – +23...+25
- Хмельницкий – +24...+26
- Луцк – +24...+26
- Ровно – +24...+26
- Житомир – +24...+26
- Винница – +24...+26
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +26...+28
- Херсон – +26...+28
- Симферополь – +26...+28
- Кропивницкий – +25...+27
- Черкассы – +25...+27
- Чернигов – +26...+28
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +25...+27
- Днепр – +26...+28
- Запорожье – +26...+28
- Донецк – +26...+28
- Луганск – +26...+28
- Харьков – +26...+28
- Киев – +26...+28
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что на выходных 24-25 июля в Украину снова придет антициклон, однако сильной жары не будет - повсеместно ожидается +23...+28 градусов.
Тем временем на юге Украины из-за непогоды погибли 2 человека, подтоплены десятки домов, размыло плотину.