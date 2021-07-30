"Страна" публикует пятый материал проекта к 30-летию независимости Украины. Он посвящается 1995 году.

В этом году начала создаваться политико-экономическая система, которая практически в неизменном виде просуществовала до 2014 года. Да и в значительной степени существует и сейчас.

Кроме того, это был год первых громких убийств, первой в стране авиакатастрофы и религиозного побоища в центре Киева. Тоже первого.

"Страна" напоминает о главных событиях 1995 года. Предыдущие сюжеты можно прочитать здесь.

Как Кучма и МВФ "родили" украинскую олигархию

Еще с конца 1994 года Леонида Кучмы вошел в клинч со спикером Рады Александром Морозом.

Социалист Мороз, поддерживаемый коммунистами, выступал против курса, которым повел страну Кучма. Что это был за курс?

Президент начал сотрудничество с МВФ, который в своей неизменной манере потребовал снижать дефицит бюджета и останавливать эмиссию карбованца. А также провести массовую приватизацию и отпустить цены на коммунальные услуги (последние как раз и начали расти с 1994 года).

Но "фирменные" рецепты Международного валютного фонда гуманностью никогда не отличались.

И на практике обуздание инфляции произошло за счет лишения населения и предприятий денег.

Конечно, напрямую этого не говорилось. Но по факту возглавляемый Ющенко Нацбанк резко снизил объемы печатания купона-карбованца. В итоге начались массовые невыплаты заработных плат, экономика осталась без оборотных средств. Начали лопаться и банки, которые раньше наживались на инфляции.

Но параллельно шел и другой важный процесс, который был следствием "рецептов МВФ", хотя сам Фонд его не предусматривал.

В отсутствие оборотных средств промышленные предприятия попали в полную зависимость от частных трейдеров, которые поставляли на заводы сырье по бартерным схемам, а взамен получили готовую продукцию. Фактически трейдеры стали реальными хозяевами предприятий.

Самый яркий пример - созданная как раз в 1995 году корпорация ЕЭСУ Юлии Тимошенко. Она поставляла на предприятия газ, а взамен брала их продукцию, которая поставляла на экспорт.

Но вернемся к разладу Кучмы с Морозом и левыми в целом. Не соглашаясь с программой МВФ, спикер вошел в союз с премьером Виталием Масолом. Но президент сделал его первым заместителем лояльного к себе Евгения Марчука, который начал перетягивать на себя рычаги власти и вскоре стал премьером.

Длительное противостояние промежуточно завершилось 8 июня 1995 года, когда Леонид Кучма и Александр Мороз, подписали так называемый Конституционный договор. Он по-новому разграничивал полномочия между ветвями власти. В сторону увеличения полномочий президента. Последний, в частности, получил право назначать губернаторов.

Выбор пути. Равнение на Ельцина

Усиление власти Кучмы имело далекоидущие последствия для всей государственности. Леонид Данилович взял курс на построение национальной олигархии — как и в ельцинской России в то время. Альтернатив этому пути было две: госкапитализм, как у Лукашенко или допуск в страну западных корпораций, как в странах Восточной Европы.

Плюсом решения Кучмы было сохранение значительной части украинской индустрии, которой начали управлять олигархи. Страны Восточной Европы, которые открылись для иностранного капитала, свою промышленность во многом утратили (за редким исключением).

Украина же, благодаря сохранению промышленности, имела возможность вести политику "многовекторности", не впадая в критическую зависимость ни от одного центра силы за рубежом.

Минусом же стала тотальная коррупция.

Украинские ФПГ, застолбив за собой "поляну", не хотели конкуренции со стороны иностранного бизнеса — хоть из России, хоть с Запада. А этого можно было достичь лишь путем коррупционного слияния с властью. Со всеми вытекающими: минимизация налогов и социальных издержек, неподсудность, монополизм.

Частично этих факторов избежала соседняя Беларусь, которая пошла по пути централизации основных отраслей под контролем государства, хотя для малого и среднего бизнеса действовали элементы рынка. Этот подход позволил эффективнее решать социальные проблемы, чем в Украине, а также сохранить больше наукоемких отраслей.

Но в Украине реализовать этот сценарий было сложнее - в силу размеров, большего числа влиятельных групп элиты, ориентированных как на Запад, так и на Восток. И, видимо, нежелания руководства страны "заморачиваться" с госуправлением экономикой: роль арбитра при "дерибане" собственности выглядела проще и понятнее.

Таким образом за основу была принята российская модель олигархии. Но затем российская и украинская олигархические модели пошли по разным путем. В России крупный бизнес уже при Путине стал в подчиненное положение к бюрократической вертикали. Что и обеспечило устойчивость системы.

В Украине же, которая с 2000 года вступила в эпоху больших потрясений, госаппарат оказался фрагментирован и подчинен олигархическим группировкам. Ситуацию потом пытался поменять президент Янукович, выстраивая свою вертикаль власти, но не успел довести дело до конца из-за Майдана. А после Майдана отобрать у олигархата ключевые рычаги влияния на ситуацию пытаются американцы. Но даже им это дается не просто.

Начало отстрела дончан и явление Ахметова

Появление первых олигархических кланов вызвало беспощадную борьбу между ними за передел рынка.

В 1995 году начались убийства представителей донецкого бизнеса. В октябре на стадионе в Донецке взорвали главу футбольного клуба "Шахтер" Ахатя Брагина. Он возглавлял влиятельную фирму "Люкс". А в определенных кругах был известен также как Алик Грек. И считался одним из самых влиятельных людей в регионе.

Ахать Брагин ("Алик Грек")

Он погиб от радиоуправляемого взрыва. Пластит был заложен под трибуны VIP-ложи, где сидел президент клуба. С ним погибли пятеро охранников. Тело Брагина было изуродовано, его останки опознали по часам "Ролекс".

Клуб через год возглавил Ринат Ахметов — правая рука Брагина. В 1996 году были убиты сразу три влиятельных донецких бизнесмена — Александр Шведченко, Александр Момот, Евгений Щербань.

Этот отстрел связывали с главой "днепропетровского" клана Павлом Лазаренко — за то, что "донецкие" не пускали подконтрольного ему газового трейдера ЕЭСУ работать на Донбассе. Донецкие бизнесмены как раз тогда создали своего аналогичного трейдера - "Индустриальный союз Донбасса" и не хотели делиться контролем над предприятиями с днепропетровцами.

Установлено, что во всех этих убийствах участвовала банда Евгения Кушнира. С ней правоохранители связывали Павла Лазаренко, который с 1995 года попал в правительство и стал первым вице-премьером. А в 1996 году он станет премьер-министром.

Лазаренко, впрочем, отрицал причастность к убийствам и заявлял, что это дела против него сфабриковал президент Кучма.

Кровавые похороны патриарха

Пока олигархи делили страну по-своему, еще одно разделение давало о себе знать не менее пугающим образом.

Летом сторонники недавно созданной церкви УПЦ КП устроили побоище на похоронах своего первого предстоятеля — патриарха Владимира (Романюка).

Они решили похоронить его в Софийском соборе, но власти этого не позволили и согласовали могилу на Байковом кладбище. Однако сторонники Киевского патриархата, сначала согласившись с предложением, потом изменили направление процессии, направившись к Софии Киевской.

Решение о таком повороте приняли епископы КП, включая Филарета Денисенко. Поддержал его и бывший президент Леонид Кравчук, благоволивший к неканонической церкви.

Похоронную процессию пытались не пустить к Михайловскому собору, но вооруженные подручным инструментом сторонники УНСО завязали столкновения с милицией. И шествие прорвалось к Софии, но внутрь зайти не смогло — там забаррикадировался "Беркут".

В итоге могилу Романюку вырыли прямо у стен собора, поломав асфальт. Там его и похоронили (и сейчас Владимир покоится там же). После чего правоохранители жестко разогнали толпу. Особенно досталось унсовцам, которые до этого проломили голову одному из милиционеров.

Это были первые массовые беспорядки в центре Киева времен независимости. Ситуация вызвала скандал. Кучму критиковали на Западе, а каноническая УПЦ обвинила Киевский патриархат в провокации.

К слову, уже осенью УПЦ КП возглавил Филарет.

Крушение самолета и первый "независимый" спутник

Из других событий 1995 года запомнилось первое в Украине крушение самолета. 10 февраля под Бородянкой Киевской области рухнул Ан-70, который проходил летные испытания. Погибли семь человек экипажа.

Интересно, что самолет начали строить еще при Союзе — в 1991 году — а закончили в 1994-м. То есть строительство не прекращалось в самые катастрофические годы кризиса. Для сравнения — сейчас, в куда более "тучные" годы, самолеты Украина больше не производит.

Катастрофа случилась так: Ан-70 столкнулся в воздухе с сопровождавшим его Ан-72 и развалился в воздухе. Второй самолет дотянул до аэропорта "Антонов" и совершил аварийную посадку.

Но были и хорошие новости, связанные с техникой. В космос полетел первый созданный в независимой Украине спутник "Сич-1". Правда, взлетел он на российской ракете "Цирком" с российского космодрома Плесецк.

Юбилейный парад Победы и "русифікованi міста"

В 1995 году в Киеве прошел масштабный парад, посвященный 50-й годовщине Победы над Германией. Следующий такой состоялся только через 15 лет - на 65-летний юбилей праздника.

Тогда этот день можно было отмечать свободно, а не под конвоем полиции и "присмотром" националистов.

Культурная жизнь в новой Украине тоже продолжала бить ключом.

В 1995 году был основан телеканал 1+1. Его создали продюсер Александр Роднянский и бизнесмены Борис Фуксман и Вадим Рабинович. Канал пришел на замену государственному УТ-2.

В 1995 году группа "Плач Єремії" выпустила альбом с песней "Вона", которая стала самой известной песней группы. Несмотря на то, что это была любовная лирика, в ней нашлось место и политике.

"Так у світі повелося, я люблю її волосся, Я люблю її тонкі вуста.

Та невдовзі прийде осінь, ми усі розбіжимося

По русифікованих містах".

Автор текста Кость Москалець написал слова еще в 80-х, когда работал во львовском театре "Не журись!". Он рассказывал, что слова "ми усі розбіжимося по русифікованих містах" указывают на то, что "события разворачиваются в украинизированном городе, таком, как Львов или Ивано-Франковск".

Есть у лирической героини песни, которая "буде пити, не п'яніти від дешевого вина" реальный прототип. Это знакомая поэта, арфистка Алина Бжезинская-Лазоркина. Тогда она училась во львовской консерватории. Вопреки прогнозу песни, она уехала не в "русифицированный город", а уже давно живет в Шотландии. Автор слов песни - в родное село в Черниговской области.

В 1995 году вышел первый украинский телевизионный хит-парад клипов "Территория А", просуществовавший до 2000 года. В ежедневный хит-парад, сначала включали 5, потом 10, 20, а позднее 40 мест. "Территорию А" называют прообразом "фабрик звезд", поскольку она "родила" целую волну украинской поп-музыки.

Вот, например, Ирина Билык образца 1995 года. В том году она отправилась в концертный тур "Nova", который даже называют первым в истории украинской поп-музыки.

В 1995 году украинская команда КВН "ХАИ" стала чемпионом Высшей лиги в Москве. В финале ее на одну десятую обошла команда "Эскадрон гусар", но жюри в итоге отдало первое место обеим командам.

Среди самых заметных фильмов, снятых в 1995 году - комедия "Москаль-чарівник" по пьесе Ивана Котляревского. Одну из главных ролей в котором сыграли Богдан Бенюк (Москаль) и Руслана Писанка (Тетяна).

В 1995 году Кубок Украины по футболу взял донецкий "Шахтер". А победителем чемпионата Украины стало Динамо Киев.