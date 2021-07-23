Российский президент Владимир Путин подписал указ, который вводит новое положение о военно-морском флаге России.

Об этом в пятницу сообщает ТАСС.

Документ закрепляет исторические традиции советских и российских военных моряков, который сформировались за 325 лет существования российского Военно-морского флота и прописанные в Корабельном уставе ВМФ.

В утвержденном положении говорится, что "корабли ни при каких обстоятельствах не спускают военно-морской флаг перед противником". Согласно документу, каждый член экипажа корабля обязан "самоотверженно и мужественно защищать военно-морской флаг в бою и не допускать его захвата противником". Там также подчеркивается, что полотнище флага, сбитое в бою, немедленно заменяется другим. Для этого в месте, определенном приказом командира корабля, хранятся запасные полотнища.

"В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля", - говорится также в документе.

Сообщается, что также учтена и "давняя традиция" российского флота - называть новые боевые корабли в честь героически воевавших и погибших. В целях сохранения и развития исторических традиций военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава флота, могут храниться на кораблях как реликвии в месте, установленном командиром корабля.

Также в документе уточнены понятия гвардейского орденского военно-морского флага и гвардейского орденского военно-морского флага ордена св. Георгия.

Предусматриваются также некоторые изменения на полотнище Андреевского флага. Например, ранее изображения наград корабля помещались в левом верхнем углу стяга. А по новым правилам они займут место в его центральной части, при этом высота знака ордена или орденов увеличится до трети ширины стяга.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин подписал законы о запрете отождествлять роль СССР и нацистской Германии и показывать атрибутику нацистов.

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