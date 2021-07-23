В Херсоне пьяный мужчина пытался забраться домой к бывшей сожительнице через окно и застрял. Ему грозила смерть из-за сильного сдавливания рамой внутренних органов, однако на помощь пришла патрульная полиция.

Об этой истории рассказывает пресс-служба правоохранителей в Фейсбуке.

Вызов по поводу происшествия с застрявшим поступил патрульным 22 июля около 15:00. Обеспокоенная жительница Херсона сообщала, что ее бывший сожитель в состоянии алкогольного опьянения отказывается покинуть квартиру на улице Университетской. Инспекторы отправились по указанному адресу.

Прибыв на место, полицейские увидели не ту картину, какую ожидали. В окне квартиры звонившей, открытом на режим проветривания, висел неизвестный мужчина. Он еле дышал и уже терял сознание. Стражи порядка оказали ему домедицинскую помощь, вызвали скорую и спасателей.

В это время домой как раз вернулась заявительница, которая перед приездом полиции выходила к соседке. Она впустила наряд в квартиру, который извлек 42-летнего мужчину из ловушки.

Как выяснилось, женщина поссорилась с бывшим сожителем и выгнала его из дома. Но за время ее отсутствия мужчина решил вернуться через окно. Однако эта попытка едва не стоила ему жизни. И только своевременное прибытие патрульных спасло херсонца от фатальных последствий.

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