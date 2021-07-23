Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" безработного Антона Швачко вместо Дениса Монастырского, назначенного министром внутренних дел.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа.

Швачко был включен в партийный список "Слуги народа" под №39.

Он 1992 года рождения, имеет высшее образование, прописан в Сумах.

На момент подачи документов кандидатов от "Слуги народа" в ЦИК (2019 год) в официальной биографии Швачко для Центризбиркома значилось, что он беспартийный и безработный. В тот период проживал в Сумах, ранее не был судим.

Для регистрации депутатом Швачко должен в течение 20 дней подать в Центризбирком необходимые документы.

После регистрации он сможет приступить к исполнению депутатских обязанностей, когда на заседании парламента примет присягу.

Напомним, 13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы Министерства внутренних дел. Уже 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку.

На следующий день новым главой министерства внутренних дел стал Денис Монастырский. За кандидатуру Монастырского на посту главы МВД проголосовали 271 депутат.