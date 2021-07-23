Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Российской Федерации против Украины. Однако сразу же отказал Москве по поводу запроса о Правиле 39, который касается водной блокады Крыма и нарушения прав русскоязычных граждан.

Об этом говорится в пресс-релизе суда, опубликованном на его сайте 23 июля.

Как написано в документе, 22 июля правительство России подало межгосударственную жалобу против Украины на основании ст. 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека.

Москва заявила о нарушении ст. 2 (право на жизнь), 3 (бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), 5 (право на свободу и безопасность), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения), 13 (право на эффективное средство правовой защиты), 14 (дискриминация), 18 (ограничение использования прав) и ряда других статей.

Кроме того, Россия направила срочный запрос в соответствии с Правилом 39 (обеспечительные меры) регламента суда, чтобы потребовать от Украины:

прекратить ограничение прав русскоязычных, в том числе в доступе к использованию родного языка в школах, СМИ и интернете;

приостановить блокаду Северо-Крымского канала.

"Суд решил отклонить запрос в соответствии с Правилом 39, поскольку он не касался серьезных рисков нанесения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", - отмечается в пресс-релизе.

Также в ЕСПЧ добавили, что суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда в противном случае заявители столкнулись бы с реальным риском нанесения непоправимого вреда.

Ранее "Страна" сообщала, что жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ стала первой со стороны властей Москвы.

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