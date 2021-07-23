Журналиста Макса Назарова после его требования расследовать работу "Миротворца" внесли на "Миротворец"
Телеведущего канала "Наш" Макс Назаров, внесли на сайт "Миротворец".
Его данные появились на сайте 17 июля.
Сайт обвиняет Назарова в "участим в информационных операциях России (страна-агрессор), направленных на уничтожения доказательств преступлений российского агрессора их пособников против Украины". Также ему приписывают "манипулирование общественно значимой информацией" и "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины".
В качестве доказательств ресурс приводит ряд постов в соцсетях и высказываний Назарова в СМИ. В частности, он требовал от нового главы МВД расследования по "Миротворцу".
"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - указано на сайте.
Сам журналист уже прокомментировал внесение себя на "Миротворец".
"Эти чудики давно искали повод. Нашли 16-ого вспомнил о них, 17-ого они внесли меня. Оказывается, я - провокатор (вас провоцируют мои такие посты?). Г-н Монастырский (глава МВД Денис Монастырский - Ред.), там прямо к Вам обращаются, не проходите мимо", - написал он в своем Телеграме.
Напомним, сегодня сообщалось, что на сайт "Миротворец" внесли известного российского журналиста Леонида Парфенова после его интервью в Украине, во время которого он отказался отвечать на вопрос: "Чей Крым?".
Также мы писали, что в базе "Миротворца" уже почти четверть миллиона человек. Среди них журналисты "Страны" и еврочиновники.