Телеведущего канала "Наш" Макс Назаров, внесли на сайт "Миротворец".

Его данные появились на сайте 17 июля.

Сайт обвиняет Назарова в "участим в информационных операциях России (страна-агрессор), направленных на уничтожения доказательств преступлений российского агрессора их пособников против Украины". Также ему приписывают "манипулирование общественно значимой информацией" и "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины".

В качестве доказательств ресурс приводит ряд постов в соцсетях и высказываний Назарова в СМИ. В частности, он требовал от нового главы МВД расследования по "Миротворцу".

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", - указано на сайте.

Сам журналист уже прокомментировал внесение себя на "Миротворец".

"Эти чудики давно искали повод. Нашли 16-ого вспомнил о них, 17-ого они внесли меня. Оказывается, я - провокатор (вас провоцируют мои такие посты?). Г-н Монастырский (глава МВД Денис Монастырский - Ред.), там прямо к Вам обращаются, не проходите мимо", - написал он в своем Телеграме.

Напомним, сегодня сообщалось, что на сайт "Миротворец" внесли известного российского журналиста Леонида Парфенова после его интервью в Украине, во время которого он отказался отвечать на вопрос: "Чей Крым?".

Также мы писали, что в базе "Миротворца" уже почти четверть миллиона человек. Среди них журналисты "Страны" и еврочиновники.