Зампредседателя Совбеза России и экс-президент РФ Дмитрий Медведев расценивает заявления о санкциях по "Северному потоку 2" как своеобразный "ритуальный танец" европейских и американских политиков, чтобы признать факт того, что проект состоялся.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

"Это такой ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, а с другой стороны американскими, чтобы признать факт того, что "Северный Поток 2" состоялся", — сказал Медведев.

По его мнению, негативное отношение США к "СП-2" обусловлено личной выгодой. За позицией противника проекта стоят экономические запросы и недобросовестная конкуренция, подчеркнул Медведев.

"Если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем эти санкции", — добавил он.

Напомним, Госдеп США, представитель которого 21 июля заявил, что санкции вряд ли остановят "Северный поток - 2", в тот же день анонсировал новые ограничения. В ведомстве сказали, что в августе в докладе конгрессу предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия газопроводу.

Как писала "Страна", в среду Государственный департамент США раскрыл подробности соглашения между Вашингтоном и Берлином по поводу газопровода "Северный поток - 2". Мы приводили ключевые положения договоренностей.