Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 23 июля зарегистрировал жалобу Российской Федерации против Украины, поданную днем ранее.

Об этом говорится в коммюнике суда. Иск зарегистрировали под номером 36958/21.

Жалоба России в ЕСПЧ стала первым в ее истории межгосударственным иском. В нем Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года".



В документе речь идет о:

гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и на Донбассе;

гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;

в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;

в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;

в дискриминации российских компаний и предпринимателей;

в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;

в водной блокаде Крыма;

в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;

в крушении рейса MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

Помимо этого, российская сторона требует немедленно прекратить ограничивать права национальных и языковых меньшинств киевскими властями, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов.

Ранее "Страна" подробно разбирала этот документ.

Мы также приводили слова главы Министерства юстиции Украины Дениса Малюськи, который предрек иску "неминуемое поражение" с юридической точки зрения.