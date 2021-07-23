Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал "Стране" текст соглашения между Германией и США по "Северному Потоку - 2".

"Мы получили совместное заявление США и Германии об их поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. Я подчеркиваю, что это даже не соглашение. Под ним отсутствуют подписи. Это декларация намерений. Мы услышали, что Германия берет на себя определенные обязательства в случае давления со стороны России или прямой агрессии. А также по поводу нового соглашения на транзит газа по территории Украины", — сообщил Никифоров.

Также он заявил, что Украина пока не услышала, каким образом Германия будет эти обязательства выполнять.

"Поэтому для нас это не конец рассказа, а только завязка. Нам нужно и дальше работать с нашими партнерами на всех уровнях: политическом, дипломатическом, информационном, а главное - юридическом, чтобы договориться о таких гарантиях, которые отбили бы у России желание использовать "Северный поток" как оружие. Вы видели, что Украина и Польша инициировали консультации с Европой на основе Соглашения об ассоциации. Мы настаиваем, что отношения по газу в Европе должны быть подчинены единым правилам и упоминание Третьего энергопакета в заявлении США и Германии заслуживает большего внимания", — сказал пресс-секретарь президента.

Добавив, что Украине необходимо поддерживать диалог со Штатами и с возможными приемниками Меркель.

"Нам нужно вести диалог с возможными преемниками Ангелы Меркель. И я напомню, что Владимир Зеленский встречался и с Немецкими "Зелеными". И с вероятным кандидатом на должность Бундесканцлера Армином Лашетом. И нам надо поддерживать диалог с Соединенными Штатами. Именно это президент и сделает во время визита в Вашингтон 30 июля", — заявил Никифоров.

Напомним, на днях Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по "Северному потоку-2". Ранее "Страна" публиковала полный текст этого документа.

Позже в Берлине поприветствовал сделку с Вашингтоном, а в Польше признали Россию победителем, а Германию обвинили в предательстве.

В свою очередь в Офисе президента считают, что текст соглашения между Германией и США по "Северному потоку-2" можно оценить как рамочный. Кроме того, Киев намерен обсудить с США и ФРГ их договоренность.

Также мы писали, что в Госдепе США заявили, что сделка по "Северному потоку-2" обсуждалась с Украиной. В Киеве это опровергли.