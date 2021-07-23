Известного российского журналиста Леонида Парфенова внесли на сайт "Миротворец" за "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". Как покушение авторы проекта расценили язвительное замечание Парфенова о том, что в Украине всех гостей из России проверяют на вшивость, задавая вопрос, чей Крым.

Карточка представителя СМИ появилась на "Миротворце" днем 23 июля.

В качестве доказательства "преступления" Парфенова сайт привел опубликованный им неделю назад ролик в Инстаграме с небольшим монологом о сакраментальном вопросе. Поводом для записи видео послужило интервью Парфенова Евгению Киселеву, во время которого москвичу был этот вопрос задан.

"Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. "Чей Крым?" Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничто другое не устроит... Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом #КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег #КрымВаш. Это как ПЦР. Таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну. Но русский в роли украинского журналиста - он строже и бдительнее Службы безопасности Украины! Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: "чей Крым?" Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева", - высказался Парфенов.

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Ранее "Страна" рассказывала, что в начале июля Парфенов приезжал в Киев и дал интервью телеведущему Киселеву. В нем он отказался прямо отвечать на вопрос: "Чей Крым?"

Как мы писали, в том же интервью московский гость заявил, что не считает украинцев и русских одним народом, как это делает президент России Владимир Путин.