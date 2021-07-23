На выходных 24-25 июля в Украину снова придет антициклон, однако сильной жары не будет - повсеместно ожидается +23...+28 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в воскресенье на Юге в некоторых местах температура может подскочить до +30 градусов.

"Суббота-воскресенье подарят много солнца, осадки маловероятны, самые роскошные белые кучевые облачка-любуйтесь. Дожди возможны разве что в Карпатах и затронут северные районы Сумщины и Черниговщины. И все! Красота, наслаждение и метеорологический комфорт", - пишет Диденко.

В столице 24-25 июля ожидается солнечная сухая погода с температурой воздуха +25...+27 градусов.

"Эти ближайшие выходные - идеальное время для родных путешествий. Не тратьте его на однообразные пресные "олинклюзивы", съездите в Батурин, Качановка, Софиевку, Асканию-Нову, Аккерман, Боярку, Богуслав, Славское, хутор "Надежда", Суботов, запланируйте наши невероятные ландшафтные парки на посещение. Да, наш сервис порой хромает, но в наших домах также иногда краны ломаются, не все идеально сверкает, омлет подгорел… Однако из-за этого мы же любить свой дом не перестаем. Смело выбирайтесь выходными из дома-невероятно роскошная будет погода и пейзажи вокруг!", - призвала Диденко.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что на выходных дожди покинут Украину, но вместо них снова придет жара.

Также мы писали, что на юге Украины из-за непогоды погибли 2 человека, подтоплены десятки домов, размыло плотину.