Временный поверенный по делам США Джордж Кент встретился с нардепом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом говорится в Facebook посольства США в Украине.

"Кент обсудил с бывшим президентом Петром Порошенко ряд вопросов, важных для Украины и США, в поддержку успешности Украины как процветающей и безопасной страны с институтами, которые отвечают стандартам добродетели", - говорится в сообщении.

Напомним, Джордж Кент прибыл в Киев 12 июля, где возглавил американское посольство на время отсутствия в Киеве временной поверенной Кристины Квин. В столице он успел встретиться с бывшим главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым.

На следующий день с прибывшим в Киев Кентом встретился глава Министерства обороны Украины Андрей Андрей Таран.

Недавно мы писали о том, что в четверг, 22 июля, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков встретился с временным поверенным США в Украине Джорджем Кентом. По словам Разумкова, во время встречи речь также шла о перспективе дальнейшего сотрудничества на парламентском уровне - между Верховной Радой Украины и Конгрессом США.