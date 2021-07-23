Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о десяти лучших тюрьмах в Украине.

Рейтинг министр опубликовал на своей странице в Facebook

"Ну что, всякие прелюдии типа Оскара, Каннского кинофестиваля или премии имени Тараса Шевченко прошли, пришло время главного события, ради которого для вас мы достали все скелеты из своих шкафов — впервые в Украине рейтинг тюрем. В отличие от других рейтингов и конкурсов, рейтинг тюрем: базируется на четких и измеримых критериях и показателях, урегулирован нормативно приказом Минюста, имеет прикладное значение — служит для принятия управленческих и кадровых решений, изложен онлайн с возможностью просмотра всех показателей", — написал Малюська.

Министр добавил, что это, с одной стороны, комплексный срез и оценка состояния пенитенциарной системы, а с другой — применение инструмента геймификации, когда учреждения исполнения наказаний и СИЗО будут соревноваться между собой за то, чтобы улучшить качество работы и вырасти (или, как минимум, не упасть) в рейтинге.

"Вангую появление комментариев типа: "И я там сидел, это ужас и трэш, а не Y место!" или "Какое Z место, их закрывать надо!" и т.п. Специально для комментаторов предупреждаю: рейтинг составлялся на основании данных за 2020 год (а поэтому личные впечатления многолетней давности — нерелевантны), рейтинг составляется впервые — отдельные мелкие ошибки неизбежны, что, однако, не меняет общей картины, рейтинг является самооценкой (которая имеет тренд быть завышенной), поэтому будем только рады внешний проверке данных или внешнему рейтингованию", — заявил Малюська.

Первая десятка тюрем в Украине выглядит следующим образом:

Качановская ИК №54 (Харьковская область) — 769,52 балла (в ней сидела Юлия Тимошенко - Ред. ),

), Надержинщинская ИК №6 (Полтавская область) — 746,75,

Диканевская ИК №12 (Харьковская область) — 743,36,

Полтавская ИК №64 — 729,71,

Мелитопольское УИН №144 (Запорожская область) — 697,04,

Покровская ИК №17 (Харьковская область) — 687,79,

Холодногорская ИК №18 (Харьковская область) — 675,27,

Божковская ИК №16 (Полтавская область) — 671,24,

Каменская ИК №34 (Днепропетровская область) — 667,31,

Темновская ИК №100 (Харьковская область) — 663,48 баллов.

Ранее мы писали о том, что Министерство юстиции, потратив 67 тысяч гривен, полученных за счет поступлений от платных камер, сделало ремонт в бесплатной камере Киевского следственного изолятора.

Также мы показывали, как отремонтировали колонию, в которой сидела Юлия Тимошенко. Ремонт осуществили за средства фонда, наполненного за счет труда осужденных.