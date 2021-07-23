Министр внутренних дел Денис Монастырский перед своим назначением в МВД потратил 140 тыс. гривен на утилизацию своего автомобиля.

Об этом говорится в его декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Монастырский подал изменения в декларацию 1 июля. Автомобиль был утилизирован 24 июня. На эту услугу Монастырский потратил 140 тыс. гривен. При этом в декларации не указана марка утилизированного автомобиля.

Согласно его декларации за 2020 год, у него два автомобиля - Suzuki 2008 года выпуска, а также Kia Sportage 2017 года выпуска, который он купил в 2020 году за 378 тыс. гривен.

Как известно, утилизация авто (выбраковка) в Украине необходима, когда автомобиль приходит в непригодное для эксплуатации состояние. Для утилизации необходимо снять машину с учета. Это можно сделать в любом территориальном сервисном центре Министерства внутренних дел бесплатно.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила депутата от "Слуги народа" и главу правоохранительного комитета Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Ранее "Страна" подробно писала о том, чего ждать от нового главы МВД Монастырского.