В Киеве впервые пройдет саммит первых леди и джентльменов. Он состоится 23 августа по инициативе первой леди Елены Зеленской.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Супруги и мужья мировых лидеров вместе с украинскими и международными экспертами обсудят важные вызовы, которые встали перед странами мира в связи с пандемией Covid-19. В частности, речь идет о доступе к медицинским услугам и внедрении программ ментального здоровья, будущем системы образования, обеспечении равных возможностей и преодолении дискриминации", - говорится в сообщении.

Елена Зеленская добавила, что верит, что мероприятие создаст новую платформу для обсуждения актуальных проблем.

"С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало хорошей традиции и создаст новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами", – подчеркнула Зеленская.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина впервые в истории создает такую международную площадку, которая позволит обмениваться опытом и координировать усилия в реализации проектов.

Ранее "Страна" разбирала большое интервью телеканала 1+1 с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о своей супруге Елене, сказал, что дома она "серый кардинал".