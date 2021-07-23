В Ровенской области на поле выявили лужи с розовым окрасом. Спасатели проверяют их происхождение.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Спасатели отреагировали на сообщение о том, что в поле недалеко от Ровно появилась вода с розовой окраской. Подозрительные лужи с розовой жидкостью в поле заметил накануне, 22 июля, житель села Колоденка", - говорится в сообщении.

Глава местной ОТО заявил, что было установлено, один з сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения.

Розовая жидкость в лужах. Фото: пресс-центр ГСЧС

"На месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Проводится сбор проб грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов. О результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

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