В Токио, где 23 июля проходит открытие летней Олимпиады, проходят масштабные протесты против проведения Игр из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Участники акции маршируют вдоль улиц и скандируют: "Остановите Олимпиаду", в руках у них плакаты с надписями "Нет Олимпиаде" и "Отмените Олимпиаду, спасите жизни".

Митингующие собрались и у здания Нового национального стадиона, где и проходит церемония открытия Олимпиада. С собой у них флаги и плакаты с требованием остановить проведение Игр.

За соблюдением общественного порядка следит полиция. Правоохранители оцепили стадион и разгоняют демонстрантов.

HAPPENING NOW - Large anti Olympics protest going on in Tokyo, Japan during opening ceremony.pic.twitter.com/TGcjbf7TAj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 23, 2021

Protesters in Tokyo marching toward the opening ceremony to oppose the Olympics. pic.twitter.com/LMDVhA9whw — Michelle Ye Hee Lee (@myhlee) July 23, 2021

Opening ceremony minutes away. Anti Olympics protest right outside the National Stadium pic.twitter.com/siIN1FQxdM — Selina Wang (@selinawangtv) July 23, 2021

Напомним, из-за коронавируса Олимпиада-2020, в том числе церемония ее открытия, проходит без зрителей.

