Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрил использование вакцины от коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков от 12 до 17 лет.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает "РИА Новости".

"После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет… Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели", - указывается в документе.

Как известно, до последнего времени Moderna была разрешена к применению в ЕС с 18 лет. Сейчас в Европе для вакцинации подростков с 12 лет уже применяется вакцина компаний Pfizer/BioNTech.

Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V".

Европейский союз намерен к концу июля полностью вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения. На данный момент уже полностью вакцинированы почти 55% взрослых жителей союза.

Напомним, недавно Украина получила первые два миллиона доз вакцины Moderna от США.

Как сообщалось, в четверг в Киеве с утра всех желающих начали вакцинировать препаратом Moderna.