ЕС одобрил использование вакцины Moderna для подростков от 12 лет
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрил использование вакцины от коронавируса компании Moderna для вакцинации подростков от 12 до 17 лет.
Об этом говорится в заявлении ведомства, передает "РИА Новости".
"После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет… Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели", - указывается в документе.
Как известно, до последнего времени Moderna была разрешена к применению в ЕС с 18 лет. Сейчас в Европе для вакцинации подростков с 12 лет уже применяется вакцина компаний Pfizer/BioNTech.
Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V".
Европейский союз намерен к концу июля полностью вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения. На данный момент уже полностью вакцинированы почти 55% взрослых жителей союза.
Напомним, недавно Украина получила первые два миллиона доз вакцины Moderna от США.
Как сообщалось, в четверг в Киеве с утра всех желающих начали вакцинировать препаратом Moderna.