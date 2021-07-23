В Кривом Роге семилетний мальчик позвонил в полицию и сообщил, что отчим приковал его цепью к батарее и ушел на работу. Также ребенок пожаловался на то, что мужчина его избивает.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Звонок поступил в полицию в пятницу, 23 июля. Мальчик пожаловался, что муж ее матери бьет его и приковал к батарее цепью. На место, которое указал семилетний ребенок, выехали ювенальные полицейские и следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что 30-летний мужчина приковал своего пасынка к батарее и ушел на работу. Сам он пояснил, что хотел "перевоспитать" мальчика, который, по его словам, постоянно убегает из дома. Мужчину задержали. Решается вопрос о вручении ему подозрения по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины. Подозреваемому грозит пять лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году под Одессой задержали мужчину, который избил и приковал к батарее 10-летнего ребенка, сына своей сожительницы.

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