В распоряжении "Страны" оказался ответ главы МИДа Франции на запрос сенаторов о ситуации с ультраправыми в Украине.

Фактически в нем одна из ведущих стран Евросоюза впервые признала существование неонацистов в Украине.

Правда, министр признал это с оговоркой, что они, дескать, "маловлиятельные".

"Хотя в Украине существуют неонацистские группы, их популярность и влияние не больше, чем в других европейских странах. У них нет представительства в Раде и веса в правительстве Украины. Весной 2019 года украинцы привели к власти Владимира Зеленского, набрав более 73% голосов, что свидетельствует о силе демократических настроений в стране. Таким образом, деятельность неонацистских организаций в Украине никоим образом не отражает общей тенденции в стране. Конфликт на востоке Украины действительно привел к мобилизации некоторых небольших воинствующих экстремистских групп, но с тех пор большинство из них исчезли. Антисемитские выступления здесь менее часты, чем в других странах Европы. Тем не менее Франция продолжает проявлять крайнюю бдительность в этом вопросе. Именно поэтому с нашим посольством в Киеве связаны важные мемориальные акции. Поэтому особое внимание будет уделено празднованию 80-летия массового убийства в Бабьем Яру в сентябре будущего года", - говорится в ответе министра Европы и иностранных дел Жана-Ив Ле Дриана, присланном 22 июля сенатору Натали Гуле, которая была в числе тех, кто поднимал этот вопрос.

В МИД Франции признали, что в Украине есть неонацисты. Фото: скан ответа

Группа французских сенаторов после визита в Киев в конце мая этого года обратилась с официальным запросом к министру иностранных дел Франции с просьбой высказать позицию по поводу неонацистского движения в Украине, а именно деятельности таких организаций как вооруженное подразделение "Азов".

Сенаторы Натали Гуле, Жан-Пьер Мог и Жоэль Геррио из комиссии иностранных дел Сената требовали от главы французского МИДа выступить по украинскому вопросу в Сенате.

Сенаторов возмутило то, что в центре столицы Украины торгуют нацистскими символами и записывают в бойцы "Азова".

"Неонацистские партии развивают все более активную деятельность, в том числе в центре Киева, со стрельбищами, практиками сборки и разборки автоматов Калашникова и службами вербовки молодых людей в ополчения, которые явно заявляют о нацистской идеологии. Документы, удостоверяющие личность нацистских солдат, погибших во время войны, в том числе членов зондеркоманды, распространяются на Андреевском спуске. Эти действия сочетаются с обучением ополченцев, выступающих за превосходство белой расы, которые подстрекают к атакам по всей Европе от имени печально известного полка "Азов". Эти действия вызывают крайнюю тревогу, и хотелось бы знать, какова позиция министерства иностранных дел по этому вопросу и какие меры оно намеревается принять, чтобы избежать распространения этой смертоносной идеологии", - говорилось в запросе сенаторов, который оказался распоряжении "Страны".

Французские сенаторы (на фото) во время визита в Украину были возмущены разгулом ультраправых

По словам нашего источника во французских политических кругах, ответ министра хоть и максимально дипломатичен, но на самом деле сенсационен.

"На Западе ранее отрицали, что в Украине есть неонацисты. И даже на встрече сенаторов с послом Франции в Украины он удивлялся, мол, "где вы тут видели фашистов"? В то же время в самой Франции сильно ультраправое движение, поэтому с точки зрения Парижа ситуация в Украине не критична. На самом деле, это две противоположные истории, ведь в Украине продолжается конфликт с участием ультраправых движений, их используют в политических расправах, чего нет во Франции", - говорит источник.

Кстати, сенаторы отправили в МИД новый запрос - как реакцию на не реплику министра о "силе демократических настроений в Украине". Это письмо касается уголовного преследования Виктора Медведчука и закрытия оппозиционных телеканалов.

Новый запрос сенатора по ситуации со свободой слова и преследованием оппозиции в Украине на языке оригинала. Фото: "Страна"

"Он (Виктор Медведчук - Ред.) - владелец телеканалов, которые были закрыты без суда и следствия, что вызывает тревогу. У нас теплые отношения с Украиной, и я хотела бы спросить у министра Европы и иностранных дел, какие меры он намеревается предпринять для продвижения прав человека и общественных свобод в Украине", - говорится в запросе.