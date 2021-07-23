Во время торжественной церемонии открытия Игр ХХХІІ Олимпиады в Токио, которая проходит в пятницу, 23 июля, несмотря на массу антиковидных ограничений и коронавирусные рекорды в Японии, украинские знаменосцы вышли на арену с масками спущенными под нос.

Как видно на снимке с открытия, олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин несли украинский флаг впереди колонны украинских спортсменов. При этом надетые на них медицинские маски находились под носом.

Отметим, что в Токио с 12 июля до 22 августа действует четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В связи с ростом заболеваемости (в среднем за последние семь дней выявляли около 3,2 тыс новых случаев заражения) Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Японские болельщики будут допущены только на стадионы, расположенные в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока, но в количестве, не превышающем 50% от вместимости арены или не выше 10 тыс. человек. В Токио, где пройдут церемонии открытия/закрытия и большинство соревнований, зрители не будут допущены на мероприятия. Всего же 724 из 750 соревнований Игр пройдут при пустых трибунах.

Кроме того, было решено отказаться от фан-зон, просмотров на больших экранах и других мероприятий. Это связано с намерением японских властей не допустить распространения заражений коронавирусом.

Напомним, впервые в истории проведения олимпийских игр страны-участницы имеют сразу двух знаменосцев - женщину и мужчину. Это связано с активной позицией Международного Олимпийского Комитета по отстаиванию принципов равенства полов.

Как сообщалось, от Украины для несения знамя были выбраны олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с торжественной церемонии открытия, которая проходит сегодня в Токио.