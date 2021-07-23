Адвокат семьи Николая Чауса, Ростислав Кравец, прокомментировал "Стране" официальное заявление молдавских властей о причастности украинских спецслужб к похищению экс-судьи.

В разговоре с корреспондентом "Страны" Кравец заявил, что не сомневается в том, что в похищении Чауса замешаны украинские спецслужбы.

"О похищении Николая Чауса украинскими спецслужбами стало известно практически сразу. Об этом сообщила полиция Молдовы и в дальнейшем неоднократно подтверждали правоохранительные органы и официальные лица Молдовы. Видимо, после проведенных выборов и встречи в Батуми с Зеленским в Молдове было принято уже окончательное решение об официальном подтверждении этой информации и прекращению сокрытия данного факта", - говорит "Стране" Ростислав Кравец.

О том, где в данный момент находится Чаус, по мнению его адвоката, прекрасно известно СБУ.

"Что же касается местонахождения Николая Чауса, то исходя из тех решений судов и ответов, которые были получены за это время, можно с уверенностью утверждать, что СБУ прекрасно осведомлено о месте его незаконного удержания под стражей", - считает Ростислав Кравец.

По его словам, несмотря на явную незаконность действий правоохранительных органов Украины, ни президент Украины, ни другие уполномоченные для решения данного вопроса лица, ничего не делают для предотвращения правонарушения и защиты прав человека.

К тому же, по мнению Кравца, телеграм-канал, созданный от имени Николая Чауса, себя дискредитировал.

"Думаю, уже для всех стало очевидным, что созданный телеграм-канал, через который пытаются транслировать в общество некие месседжы для Порошенко, Грановского и их команды, себя не оправдал. Никто не воспринимает серьёзно все, что там публикуется или транслируется от имени человека, незаконно лишенного воли", - отмечает адвокат.

Ростислав Кравец утверждает, что нужно проверить причастность к похищению Чауса президента Украины Владимира Зеленского.

"Все, что сейчас нужно сделать, это привлечь к ответственности виновных лиц, что видимо уже начинает происходить - увольнение руководителя СВР и немедленное освобождение Николая Чауса. Также, на мой взгляд, в Украине должна быть создана следственная комиссия для расследования этого события и проверки личной причастности к этому президента Украины", - резюмирует Кравец.

Напомним, 23 июля в Генпрокуратуре Молдовы заявили о причастности к похищению Чауса украинских спецслужб

Также "Страна" писала, что жена Чауса доверяет информации генпрокурора Молдовы о похищении мужа украинскими спецслужбами