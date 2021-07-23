Резкое повышение тарифов на тепло и горячую воду с нового отопительного сезона - вопрос практически уже решенный.

Мы уже писали о планах коммунальщиков пересмотреть тарифы и повысить их на 30-40%, а в некоторых городах еще больше - на 70%. Теперь же эти «хотелки» тепловиков начали поддерживать местные власти. Напомним: пересмотр тарифов входит в полномочия местных властей, поэтому, как они решат, так и будет.

На днях заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев подтвердил, что в Киеве тарифы на отопление и горячую воду вырастут на 30-40%.

"На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприяти. Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти", - заявил Пантелеев.

В Черновцах новые ценники на отопление уже тоже на финальной стадии. Причем, повышают их "с запасом" - сразу на рекордные 70%. Такой же рост тарифов ожидается в Тернополе. В Одессе и Кременчуге расценки на тепло и горячу воду хотят поднять на 50-55%, в Полтаве - почти на 40% и т.д.

То есть, как говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко, по стране начинается настоящий "парад повышения тарифов".

Коммунальщики называют сразу несколько аргументов - почему ценники нужно повышать, причем, так существенно. Среди них, в частности, новые договора с Нафтогазом, которые предусматривают предоплату за газ, доступ НАКа к счетам предприятий для взыскания задолженности и пр.

Но при этом цена на газ для тепловиков остается сравнительно невысокой - 7,4 гривен за куб (без учета доставки), то есть, дешевле, чем для населения.

"В действующих тарифах на отопление и горячую воду заложены практически такие же цены на газ - 8,5 гривен с доставкой. Поэтому непонятно, почему вдруг нужно повышать тарифы на 30-70%»", - говорит Скубченко.

О том, что никакого роста тарифов быть не должно, заявили и в "Нафтогазе".

"Мы предложили ТКЭ выгодные долгосрочные соглашения по 7,42 гривен за кубометр. Таким образом, газовая составляющая в тарифах на тепло, по сравнению с прошлым сезоном, не повысится. То есть потребности поднимать тарифы на тепло из-за цены газа точно нет ", - отметил директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз" Виталий Щербенко.

Разбирались, есть ли реальные основания для повышения тарифов, и почему их все равно повышают.

Почему тарифы слетели с тормозов

Мы уже писали о ситуации с тарифами. С июля "Киевтеплоэнерго" предложило горожанам вносить "предоплату" за отопление - по 10 гривен за квадратный метр. Якобы, без этого коммунальное предприятие просто не сможет насобирать денег, чтобы заплатить "Нафтогазу" предоплату за газ. К опыту киевских коммунальщиков начали присматриваться и в других городах.

Руководитель староконстантиновского КП "Теловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко рассказал, что они рассчитывают на предоплату хотя бы от местных властей - в счет будущего отопления бюджетных учреждений.

Также Душенко сообщил расчетные цифры по тарифам. По его словам, в Староконстантинове, где работает КП "Тепловик" ценники на отопление и горячую воду нужно повышать более чем на 60%.

Всему виной, якобы, новые условия от "Нафтогаза", которые он выставил тепловикам.

Напомним: производители тепла больше не получают газ по ценам ПСО, как это было до недавнего времени. Последний раз НАК установил спеццену на газ апреле. А в июне коммунальщики подписали новые контракты, причем, по словам Душенко, НАК "давил" на компании, вынуждая их подписывать договора до 30 июня. Якобы, потом газ может подорожать.

В итоге тепловики получили газ по сравнительно невысокому тарифу - 7,4 гривен за куб (без доставки). Это практически такой же ценник как и по ПСО (в апреле - 6523 гривен за тысячу кубов без НДС и транспортировки). Такой тариф зафиксирован на год, - рассказал нам Душенко.

Но остальные условия договоров коммунальщиков, мягко говоря, не порадовали. Во-первых, НАК требует предоплату за газ (30% на октябрь, затем больше). Во-вторых, по 7,4 гривен за куб тепловики будут получать ограниченные объемы,и а, если их не хватит, придется докупать газ по рыночной цене, а она уже просто рекордная - до 15 гривен за куб.

Вице-президент ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Сергей Дунайло отмечает, что низкие квоты на закупку сравнительно недорогого газа от "Нафтогаза" - одна их главных причин роста тарифов для населения. По его словам, с учетом газа, который придется докупать по рыночной цене, средняя стоимость ресурса без учета доставки будет уже не 7,4 гривен за куб, а порядка 9 гривен. С доставкой еще дороже - до 11 гривен и выше. И это при нынешних ценах на газ. Зимой же они могут быть еще выше, так как котировки на европейских газовых хабах рекордно растут.

Также "Нафтогаз" получает доступ к счетам коммунальщиков, и сможет списывать с них деньги за долги.

Тепловики аргументируют грядущий рост тарифов также повышением расходов на зарплаты, ремонты сетей и др.

"Еще в прошлом сезоне тарифы были экономически необоснованными, и их нужно было повышать. Но сделать этого не могли из-за законодательных ограничений, так как не было новых договоров с потребителями.Теперь этот вопрос решен, и пересмотру тарифов уже ничего не мешает. Так что по-сути, это будет увеличение тарифов за два сезона - и за прошлый, и за новый", — пояснили нам в одном из региональных теплокоммунэнерго.

Эксперт энергорынка Олег Попенко говорит, что тарифы, помимо новых ценников на газ, накручивает еще ряд факторов.

"Один из них - состояние ТКЭ. Большинство предприятий и сетей за последние 30 лет практически не модернизировались. Их КПД составляет 40-50%, а потери в сетях — до 60%. Местные власти не особо вкладываются в тепловое хозяйство. За 2020 год из 18 тысяч километров теплотрасс капитально отремонтировали только 250 километров. У многих коммунальных предприятий нет денег даже на зарплаты, не говоря уже о капремонтах", - отмечает Попенко.

То есть, получается, украинцы должны оплачивать в тарифе не только стоимость тепла и горячей воды, которые попадают в их квартиры, но и огромные потери, которыми коммунальщики отапливают улицы.

Причем, доплата по новым тарифам будет достаточно существенной.

"Фактически новые платежки будут на 1-1,5 тысячи гривен выше, чем прошлой зимой. Если ранее за отопление однокомнатной квартиры в 40 квадратов в Киеве нужно было платить 1500-1700 гривен, то с осени придется отдавать 2200-2500", - говорит Олег Попенко.

В "Киевтеплоэнерго" подсчитали, что с 1 октября этого года тарифы на тепло взлетят до 2,2 тысяч - 2,4 тысяч гривен за гигакалорию (в зависимости от типа присоединения) а в домах без счетчиков - до 53 гривен за квадрат. То есть, отопление квартиры в 50 квадратов обойдется больше чем в 2,5 тысячи гривен.

Горячая вода тоже подорожает - до 109,6-122,2 гривен за куб.

"Газ не дорожает - отопление дорожает"

Впрочем, у многих экспертов расчеты коммунальщиков по тарифам вызывают вопросы.

"В действующих тарифах заложена практически такая же стоимость газа, как предложили тепловикам на следующий сезон - 8,5 гривен за куб. Поэтому рост тарифов на 40-70%, мягко говоря, вызывает удивление", - говорит Скубченко. Ведь главная составляющая тарифа - газ - не изменилась так сильно, как предлагают переписать ценники на отопление и горячую воду.

"Например, тарифы на отопление "Киевтеплоэнерго" от 28.12.2018: 1654 грн за одну гигакалорию, стоимость газа для производства тепла в тарифе — 7,48 грн за куб.

Плановые тарифы на отопление "Киевтеплоэнерго" с 1.10.2021 — от 2151 до 2433 за гигакалорию для разных категорий потребителей. Стоимость газа для производства тепла — 7,42 грн за куб.

Кроме того, такое подорожание делят на категории потребителей: население, бюджетные учреждения, религиозные организации и прочие. Хотя цена на газ для производства тепла для всех категорий потребителей — одна

По действующему порядку формирования тарифов на поставку тепла (прописан в постановлении Кабмина), в тарифы на производство тепла можно включать одну из двух цен на газ: цену контракта, если такой есть, или среднюю цену на газ за прошлый отопительный сезон.

Это либо 7,42 грн (действующая) либо 7,56 грн (средняя). Разве это на 40-70% больше, чем 7,48 в 2018 году? Напомню, что и в 2019-2020 (к ним применялись скидки), и в 2020-2021 действовали тарифы 2018 года, так как их изменить до этого года было невозможно.

То есть, даже если сегодня ничего не делать, то тарифы на отопление должны быть не выше, чем были. А если власть наведёт порядок в ЖКХ и исключит коррупцию и воровство в тарифах, то тарифы даже снизить можно.

Но у нас — всё не так. Газ дорожает — отопление дорожает, газ дешевеет — отопление дорожает, газ не дорожает — отопление дорожает. Никогда ранее воры в ЖКХ не жили так шикарно, как живут сейчас", — говорит Скубченко.

Также он отметил, что, прежде чем менять тарифы, стоило бы провести их аудит (который президент обещал еще в начале этого года), и разобраться, какие составляющие и в каком объеме туда заложены.

О том, что на сегодняшний день нет оснований для роста тарифов говорят также в "Нафтогазе".

По словам Виталия Щербенко, НАК предложил тепловикам контракт с ценой в 7,42 гривен за куб газа, поэтому повышать тарифы из-за цены ресурса не придется. Вместо этого, по его мнению, местным властям стоит сосредоточится на более эффективном управлении тепловым хозяйством - поменять недобросовестных руководителей КП, выбрать новых менеджеров на конкурсах.

"Только тогда вечно дырявые трубы удастся заменить, а оборудование - модернизировать. А это в итоге снизит и будущие платежки за коммуналку", - считает он.

Но учтут ли в итоге местные власти эти контраргументы, или же с осени взвинтят тарифы для потребителей - пока неясно. Все идет к тому, что чиновники все же дадут отмашку на повышение ценников, ведь иначе тепловики станут просить денег на предоплату за газ и ремонты сетей из местных бюджетов.