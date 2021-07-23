В воскресенье, 25 июля, в Боярке состоится "военно-историческая реконструкция - бой роты УПА против немецкого подразделения". Она пройдет в рамках фестиваля "Под покровом тризуба", который финансирует Украинский культурный фонд (УКФ, финансируется из бюджета - Ред.) и американское агентство по международному развитию USAID.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"25 июля 2021 в Боярке в парке Победы состоится "военно-историческая реконструкция - бой роты УПА против немецкого подразделения". Интересно, кто же победит? Научно-фантастическая реконструкция будет проходить на фестивале "Под покровом тризуба", который финансирует Украинский культурный фонд и американская USAID", - написал он.

Также Долинский добавил, что на фестивале с лекцией выступят: Тарас Беспалый адвокат Юлии Кузьменко, обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, нардеп и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, а также украинская писательница Оксана Забужко.

Ранее Долинский возмутился, что в Волынской области поставили крест "нацистскому полицаю, убийце и командиру УПА Григорию Перегиняке".

Также Долинский сообщал, что Институт Нацпамяти написал о 100-тысячной армии УПА, которая воевала на стороне антигитлеровской коалиции.