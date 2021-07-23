Президент Украины Владимир Зеленский уволил влиятельного генерала СБУ Андрея Наумова, начальника Управления внутренней безопасности СБУ.

Об этом сообщают источники "Страны" в силовых структурах.

Также уволен первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий.

Последний может перейти на работу заместителем министра обороны.

Напомним, что генерал Наумов стал известен широкой общественности после скандала с подготовкой его убийства, которое якобы заказал экс-первый заместитель главы СБУ Нескоромный.

Наумов считался "правой рукой" Баканова и человеком, который решал вопросы самого разного рода.

В январе СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ к организации убийства. В частности, экс-заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства Андрея Наумова.

В июле Печерский райсуд Киева утвердил соглашение между стороной обвинения и полковником СБУ Юрием Расюком, которого подозревают по делу о подготовке убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Он пообещал разоблачить Нескоромного.