Зеленский уволил влиятельного генерала СБУ Наумова и первого зама Баканова
Президент Украины Владимир Зеленский уволил влиятельного генерала СБУ Андрея Наумова, начальника Управления внутренней безопасности СБУ.
Об этом сообщают источники "Страны" в силовых структурах.
Также уволен первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий.
Последний может перейти на работу заместителем министра обороны.
Напомним, что генерал Наумов стал известен широкой общественности после скандала с подготовкой его убийства, которое якобы заказал экс-первый заместитель главы СБУ Нескоромный.
Наумов считался "правой рукой" Баканова и человеком, который решал вопросы самого разного рода.
В январе СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ к организации убийства. В частности, экс-заместителю главы СБУ Дмитрию Нескоромному объявили о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства Андрея Наумова.
В июле Печерский райсуд Киева утвердил соглашение между стороной обвинения и полковником СБУ Юрием Расюком, которого подозревают по делу о подготовке убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Он пообещал разоблачить Нескоромного.