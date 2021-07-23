В группе "1+1 медиа" пояснили, что 22 июля сериал "Сваты" после украинизации снова вышел на русском в рамках решения транслировать передачи и фильмы на языке оригинала, а на украинский переходить постепенно. Его в медиагруппе приняли, в том числе, из-за критики украинского дубляжа "Сватов".

Об этом сообщает "Детектор медиа".

В "1+1 медиа" заявили, что решение о возобновлении показа русскоязычной версии сериалов принималось, исходя из толкований нормативно-правовых актов, разъяснений от профильных органов и действующего законодательства: законов Украины "О телевидении и радиовещании", "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "О кинематографии", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально. "1+1 медиа" выступает за равные условия на телевизионном рынке и честную конкуренцию за благосклонность украинского зрителя. Сейчас мы наблюдаем определенный раскол общества по языковому принципу, что считаем категорически недопустимым", - заявили изданию в медиагруппе.

Также в "1+1 медиа" пообещали продолжать инвестировать в дубляж и украиноязычный контент.

Напомним, с 16 июля в Украине в силу вступила новая норма закона об украинизации, которая предусматривает обязательное дублирование фильмов на украинский язык. Поэтому 19 июля на "1+1" "Сваты" вышли на украинском языке. Однако поклонники сериала возмутились и заявили, что перевод сделан некачественно, а сериал стал неинтересным.

Также мы писали о том, что "Квартал 95 " с 16 июля также начал украинизироваться, мы сообщали, что изменится в шоу.