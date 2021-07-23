Источники "Страны" рассказали о том, какие еще сопутствующие причины могли послужить для увольнения с должности главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка.

"Главные причины увольнения Кондратюка - продажа воздуха. Много проектов и обещаний, которые не были реализованы", - говорит источник близкий к Офису президента.

Новый глава СВР Литвиненко, как рассказали "Стране" источники в СНБО, является креатурой первого заместителя секретаря СНБО, главы Комитета по разведки при президенте Украины Руслана Демченко.

Литвиненко ранее, во времена Порошенко, работал заместителем секретаря СНБО.

"Но в реальности это была должность-прикрытие. В СНБО он был ОДР. То есть, офицер действующего резерва СБУ. Сообщал в контору, что происходило в СНБО", - говорит источник.

Самого Литвиненко он характеризует как "типичного ботана и теоретика".

"Поэтому назначение многих удивило", - сказал источник.

Подробнее о том почему Зеленский решил поменять руководителя СВР в читайте в нашем аналитическом материале.

Напомним, ранее одними из причин отставки Кондратюка назывались скандал с похищением Чауса (к которому, по данным СМИ, причастны сотрудники украинской разведки), а также провал работы с американцами по Северному потоку-2.

Решение об увольнении Контратюка и назначение главой СВР Литвиненко принималось президентом вчера.