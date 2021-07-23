Супруга похищенного в Молдове экс-судьи Николая Чауса Светлана, прокомментировала "Стране" официальное заявление молдавских властей о том, что к исчезновению Чауса причастны сотрудники украинских спецслужб.

Светлана склонна доверять этой информации. Она уже заявляла "Стране", что считает, что Чауса удерживают в Украине. И в пользу этой версии говорит то, что все обращения членов семьи и адвокатов Чауса к украинским властям остаются без ответа.

"Мы обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому, к Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, во всевозможные государственные инстанции и правоохранительные органы Украины, но результата пока нет. Мать Николая Алексеевича лично обращалась дважды к Зеленскому письменно с просьбой вернуть сына. Но эти обращения остались без ответа", - говорит "Стране" Светлана Чаус.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

Сегодня Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что к похищению в Кишиневе киевского экс-судьи Николая Чауса причастны сотрудники украинских спецслужб. Также по его словам, в этом могли быть задействованы государственные учреждения Молдовы.