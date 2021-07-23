В пятницу, 23 июля, в Киеве задержали двух граждан Турции, которые курировали канал контрабанды из Ирана в Украину. На их складе обнаружили крупную партию наркотика, стоимость которой превышает 1 млрд гривен.

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Задержанные контрабандисты - двое братьев, граждане Турции, члены транснациональной преступной группировки. Они курировали канал поставок героина из Ирана через территорию Армении и Грузии в Украину. Героин продавали в Украине, в том числе в аннексированном Крыму, а также контрабандой перевозили мелкими партиями в страны Европейского Союза.

"Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики. Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там изъяты 1 159 брикетов с героином", - рассказала Венедиктова.

По ее словам, организаторов канала контрабанды задержали неподалеку. В двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов с 1 550 граммами героина.

Общий вес изъятого наркотика - более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд гривен.

В операции участвовали не только украинские правоохранители, но и сотрудники Управления по борьбе с контрабандой комитета государственных доходов Республики Армения, отдел по борьбе с наркотранзитом в департаменте центральной криминальной полиции МВД Грузии и Администрация по борьбе с наркотиками США.

Напомним, в конце июня во время совместной спецоперации правоохранители из Украины и Молдовы ликвидировали канал поставки героина из Ирана в Европу. Тогда было задержано семеро злоумышленников и изъято более 200 килограмм наркотиков.

Также мы писали о том, что в январе во Львове задержали четырех турков, которые везли в Европу больше тонны героина.